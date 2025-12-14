Vremea azi, 14 decembrie 2025. Temperaturi scăzute, ceață și ploi în mare parte a țării

Vremea
14-12-2025 | 09:12
Duminică avem o zi cam neplăcută, cu înnorări în cea mai mare parte a țării și ceață, mai ales dimineața. În vestul, centrul și nordul României pot să vină și câțiva stropi de ploaie.

Știrile PRO TV

În depresiuni vor fi doar 2 grade, iar cele mai ridicate valori, de 10...11 grade, se vor înregistra pe litoral.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi cu mulți nori, ceață dimineața și poate un pic de soare, mai ales pe litoral. După prânz se ating cel mult 10...11 grade la malul mării.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, la începutul zilei este ceață în zonele joase. Apoi apare foarte puțin soarele, iar vântul va avea unele intensificări în Carpații de Curbură. Maximele depășesc valorile normale pentru acest moment al anului. Ajung pe la 8...9 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina vor fi înnorări, dar și scurte perioade cu soare. S-ar putea să vină și o ploaie slabă, trecătoare. Vântul devine mai insistent, iar temperaturile sunt comparabile cu cele de sâmbătă.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și prin Maramureș se înnorează cam peste tot și doar trecător mai apare soarele, îndeosebi la deal și la munte. S-ar putea să picure puțin, și la amiază vor fi cel mult 6 grade Celsius.

În ținuturile vestice găsim înnorări persistente, ceață la începutul zilei și poate câțiva stropi de ploaie în unele regiuni. După prânz se ating 5 grade la Oradea.

În Transilvania vedem puțin soarele pe parcursul zilei, însă acum dimineața este ceață în unele zone și e posibil să burnițeze. La amiază se ating 5 grade în vestul provinciei. La noapte se face din nou frig în depresiuni. La Miercurea Ciuc se vor înregistra minus 5 grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia, în zonele joase, atmosfera se menține închisă toată ziua. O să picure trecător, iar dimineața avem multă ceață și umezeală pe la câmpie. În schimb, la deal și la munte apare puțin și soarele. Maximele, în scădere ușoară față de ieri, vor ajunge până la 9 grade.

Și în sudul țării se anunță mulți nori, ceață dimineața și poate câțiva stropi de ploaie. În Dealurile Munteniei apare un pic soarele și se răcorește ușor. La amiază se ating cel mult 9 grade.

Vremea în București

În București, avem o zi cu mulți nori, ceață dimineața și un vânt domol. Se face mai rece decât sâmbătă. La amiază se ating cel mult 6 grade. La noapte înnorările persistă, revine ceața și minima coboară la 1 grad.

Luni norii vor fi numeroși pe tot parcursul zilei, s-ar putea să apară ceață. Maxima se oprește la 7 grade.

Marți cerul va fi acoperit de nori, dimineața revine ceața și se încălzește ușor. După prânz se vor înregistra în jur de 9 grade.

Miercuri avem o zi cu vreme bună, cu soare, dar în primele ore ale zilei va fi cam înnorat și s-ar putea să mai fie ceață. Vântul suflă slab și la amiază se ating 10 grade. În noaptea de miercuri spre joi, minima va ajunge la zero grade.

Vremea la munte

La munte, temperaturile scad ușor. Norii se adună aproape peste tot, dar vedem puțin soarele. Vântul se intensifică în masivele estice, iar pe văi și în depresiuni va fi ceață.

Luni se îndreaptă vremea, se împrăștie norii, iar vântul va fi domol. Temperaturile încep din nou să crească.

Marți avem soare și vreme bună. Nu sunt anunțate precipitații, vântul suflă slab și se mai încălzește puțin.

Miercuri, temperaturile se mențin ridicate pentru luna decembrie. Predomină vremea frumoasă, vântul nu pune probleme, însă dimineața și noaptea, pe văi și în depresiuni, izolat se va semnala ceață.

