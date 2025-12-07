Vremea se schimbă în România. Temperaturile, anormale pentru această perioadă. Ce urmează săptămâna viitoare

07-12-2025 | 19:34
După valul de ploi, frig și Cod galben de vânt, în special în sud-estul țării, vremea se îndreaptă și temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod normal.

Yvette Mîrza

Corespondent PROTV: „Weekendul acesta pe litoral, a plouat mărunt și vântul a suflat cu putere, la rafală chiar și cu 65 de km pe oră. Vântul suflă cu putere și la această oră, însă se va domoli încet-încet, suntem sub Cod galben până la ora 20. De Luni vremea se îndreaptă. Temperaturile se vor situa peste cele specifice perioadei în mare parte din țară toată săptămâna viitoare. Meteorologii spun că săptămâna viitoare tendința generală este de încălzire, până după 14 decembrie, cu valori peste cele obișnuite.

Sursa: Pro TV

