Vremea se schimbă în România. Temperaturile, anormale pentru această perioadă. Ce urmează săptămâna viitoare

Corespondent PROTV: „Weekendul acesta pe litoral, a plouat mărunt și vântul a suflat cu putere, la rafală chiar și cu 65 de km pe oră. Vântul suflă cu putere și la această oră, însă se va domoli încet-încet, suntem sub Cod galben până la ora 20. De Luni vremea se îndreaptă. Temperaturile se vor situa peste cele specifice perioadei în mare parte din țară toată săptămâna viitoare. Meteorologii spun că săptămâna viitoare tendința generală este de încălzire, până după 14 decembrie, cu valori peste cele obișnuite.

