Vremea azi, 13 decembrie 2025. Temperaturi peste normalul perioadei, însă în unele zone ale țării se instalează frigul

Vremea
13-12-2025 | 08:43
×
Codul embed a fost copiat

Ziua de sâmbătă aduce vreme mai caldă decât ar fi normal; înnorări persistente în vest, nord-vest și centru și un pic de soare în celelalte regiuni.

autor
Știrile PRO TV

Dimineața e ceață în zonele joase, iar maximele pleacă de la 4...5 grade în depresiuni și ajung pe la 10 grade în sudul și în sud-estul României.

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme schimbătoare. Este cam înnorat în prima parte a zilei. Apoi se arată puțin soarele, dar vântul devine mai insistent pe litoral și în Delta Dunării. Se mai încălzește puțin față de vineri.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem o dimineață cam mohorâtă, cu ceață în unele zone. Cerul se mai degajează după prânz, iar temperaturile depășesc valorile normale. Se vor înregistra în jur de 8...9 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina vremea se menține caldă pentru această perioadă, deși temperaturile pierd vreo 2 grade față de vineri. Sâmbătă se ating 8...9 grade pe la amiază, când apare trecător și soarele.

Citește și
craciun bucuresti
Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Vremea în Transilvania

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș atmosfera se menține închisă toată ziua, iar la noapte e posibil să picure în nord-vestul extrem. Temperaturile, comparabile cu cele de vineri, ajung pe la 6...7 grade.

Și în vestul României este cam înnorat, iar dimineața aduce multă ceață pe la câmpie. Poate să fie și burniță în unele zone. După prânz se ating 6...7 grade, iar la noapte temperaturile coboară ușor sub pragul înghețului.

În Transilvania avem o zi cam mohorâtă. Excepție fac zonele montane pe unde o să fie destul de mult soare. Maximele sunt comparabile cu cele de vineri, dar peste noapte se face mai frig. În depresiuni se vor atinge minus 6 grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia ziua a început cu ceață și multă umezeală. Atmosfera devine mai plăcută după prânz, în special în zonele deluroase, pe unde se vor înregistra în jur de 10 grade.

În ținuturile sudice avem ceață densă acum dimineață, dar sperăm să vedem și soarele mai târziu. Temperaturile, mai ridicate decât în mod obișnuit, vor ajunge pe la 10 grade în Dealurile Munteniei.

Vremea în București

În București ziua de sâmbătă a început cu înnorări și ceață. Mai târziu vedem puțin și soarele, iar maxima ajunge pe la 9 grade, deși acum ar trebui să fie vreo 4 grade.

Duminică avem tot vreme schimbătoare, mulți nori și condiții de ceață dimineața și un pic de soare mai târziu. Temperatura urcă până la 8 grade.

Luni atmosfera se menține închisă în prima parte a zilei. Revine ceața sau apar nori de joasă altitudine. Cerul se degajează după prânz și maxima ajunge din nou la 8 grade.

Marți avem soare, vreme bună și se mai încălzește puțin. Vântul rămâne domol, iar pe la amiază se ating 10 grade. În noaptea de marți spre miercuri vor fi minus 2 grade.

Vremea la munte

La munte vineri se face mai cald decât ar fi normal în acest moment al anului. Avem vreme frumoasă în majoritatea masivelor. Doar în nordul Orientalilor se mai adună norii, iar după lăsarea nopții pot să apară precipitații slabe.

Vremea se mai răcește duminică. Se înnorează aproape peste tot, iar pe creste se intensifică vântul. În Carpații Orientali o să fie un pic de lapoviță și ninsoare.

Luni se îndreaptă vremea. Se împrăștie norii și temperaturile încep din nou să crească. Vântul rămâne destul de insistent în zonele montane înalte.

Și marți avem soare și vreme bună. Precipitațiile lipsesc din prognoză. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile continuă să crească.

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, vremea in Bucuresti, vremea la munte, cum va fi vremea,

Dată publicare: 13-12-2025 08:03

Articol recomandat de sport.ro
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Citește și...
Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. La munte au răsărit florile
Stiri actuale
Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. La munte au răsărit florile

Zăpada se lasă așteptată în luna decembrie, iar meteorologii spun că sunt șanse mici să ningă de Crăciun, chiar și la munte. De sărbători ne putem aștepta la temperaturi care pot urca până la 15 grade Celsius. Acum au răsărit florile la munte.

Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Vremea
Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Meteorologii anunță pentru următoarele săptămâni temperaturi peste normal, mai ales în zonele montane, iar precipitațiile vor fi deficitare până la sfârșitul lunii, revenind apoi la valori normale.

 

Vremea se schimbă în România. Temperaturile, anormale pentru această perioadă. Ce urmează săptămâna viitoare
Stiri actuale
Vremea se schimbă în România. Temperaturile, anormale pentru această perioadă. Ce urmează săptămâna viitoare

După valul de ploi, frig și Cod galben de vânt, în special în sud-estul țării, vremea se îndreaptă și temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod normal.

Recomandări
Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc”
Stiri actuale
Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc”

A fost a treia zi de proteste, după ce presa a făcut dezvăluiri despre nereguli grave în sistemul de justiție. Oameni revoltați au ieșit în stradă în toată țara.

De ce UE va îngheţa pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Statul care vrea garanții că va fi sprijinit
Stiri externe
De ce UE va îngheţa pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Statul care vrea garanții că va fi sprijinit

UE a convenit vineri să îngheţe pe termen nelimitat activele băncii centrale ruseşti deţinute în Europa, eliminând astfel un obstacol major în calea utilizării fondurilor pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva Rusiei, relatează Reuters.

Cod galben de ceață anunțat de ANM în mai multe judeţe. Regiunile în care va fi vizibilitatea scăzută
Stiri actuale
Cod galben de ceață anunțat de ANM în mai multe judeţe. Regiunile în care va fi vizibilitatea scăzută

Meteorologii anunţă Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe ale ţării, unde vizibilitatea este scăzută. Centrul Infotrafic recomandă şoferilor şi pietonilor să circule cu prudenţă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Decembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28