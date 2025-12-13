Vremea azi, 13 decembrie 2025. Temperaturi peste normalul perioadei, însă în unele zone ale țării se instalează frigul

Ziua de sâmbătă aduce vreme mai caldă decât ar fi normal; înnorări persistente în vest, nord-vest și centru și un pic de soare în celelalte regiuni.

Dimineața e ceață în zonele joase, iar maximele pleacă de la 4...5 grade în depresiuni și ajung pe la 10 grade în sudul și în sud-estul României.

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme schimbătoare. Este cam înnorat în prima parte a zilei. Apoi se arată puțin soarele, dar vântul devine mai insistent pe litoral și în Delta Dunării. Se mai încălzește puțin față de vineri.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem o dimineață cam mohorâtă, cu ceață în unele zone. Cerul se mai degajează după prânz, iar temperaturile depășesc valorile normale. Se vor înregistra în jur de 8...9 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina vremea se menține caldă pentru această perioadă, deși temperaturile pierd vreo 2 grade față de vineri. Sâmbătă se ating 8...9 grade pe la amiază, când apare trecător și soarele.

Vremea în Transilvania

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș atmosfera se menține închisă toată ziua, iar la noapte e posibil să picure în nord-vestul extrem. Temperaturile, comparabile cu cele de vineri, ajung pe la 6...7 grade.

Și în vestul României este cam înnorat, iar dimineața aduce multă ceață pe la câmpie. Poate să fie și burniță în unele zone. După prânz se ating 6...7 grade, iar la noapte temperaturile coboară ușor sub pragul înghețului.

În Transilvania avem o zi cam mohorâtă. Excepție fac zonele montane pe unde o să fie destul de mult soare. Maximele sunt comparabile cu cele de vineri, dar peste noapte se face mai frig. În depresiuni se vor atinge minus 6 grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia ziua a început cu ceață și multă umezeală. Atmosfera devine mai plăcută după prânz, în special în zonele deluroase, pe unde se vor înregistra în jur de 10 grade.

În ținuturile sudice avem ceață densă acum dimineață, dar sperăm să vedem și soarele mai târziu. Temperaturile, mai ridicate decât în mod obișnuit, vor ajunge pe la 10 grade în Dealurile Munteniei.

Vremea în București

În București ziua de sâmbătă a început cu înnorări și ceață. Mai târziu vedem puțin și soarele, iar maxima ajunge pe la 9 grade, deși acum ar trebui să fie vreo 4 grade.

Duminică avem tot vreme schimbătoare, mulți nori și condiții de ceață dimineața și un pic de soare mai târziu. Temperatura urcă până la 8 grade.

Luni atmosfera se menține închisă în prima parte a zilei. Revine ceața sau apar nori de joasă altitudine. Cerul se degajează după prânz și maxima ajunge din nou la 8 grade.

Marți avem soare, vreme bună și se mai încălzește puțin. Vântul rămâne domol, iar pe la amiază se ating 10 grade. În noaptea de marți spre miercuri vor fi minus 2 grade.

Vremea la munte

La munte vineri se face mai cald decât ar fi normal în acest moment al anului. Avem vreme frumoasă în majoritatea masivelor. Doar în nordul Orientalilor se mai adună norii, iar după lăsarea nopții pot să apară precipitații slabe.

Vremea se mai răcește duminică. Se înnorează aproape peste tot, iar pe creste se intensifică vântul. În Carpații Orientali o să fie un pic de lapoviță și ninsoare.

Luni se îndreaptă vremea. Se împrăștie norii și temperaturile încep din nou să crească. Vântul rămâne destul de insistent în zonele montane înalte.

Și marți avem soare și vreme bună. Precipitațiile lipsesc din prognoză. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile continuă să crească.

