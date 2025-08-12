Vremea azi, 12 august. Sudul și vestul țării sub caniculă. Vântul bate cu 50 km/h la mare, temperaturi mai blânde în nord

Marți avem o amiază caniculară în sudul, în sud-vestul și în centrul țării, pe unde se ating 35 de grade. La munte sunt ceva condiții de ploaie, dar în rest avem cer mai mult senin.

Vântul bate mai tare în regiunile sudice, iar cele mai mici valori, de 25 de grade, se ating în Bucovina.

În Dobrogea și Bărăganul continuă vremea frumoasă. Cu toate acestea, în Bărăgan se face cald după prânz și se ating 33 de grade. Vântul prinde putere la malul mării și în Delta, pe unde suflă cu până la 50 de km/h.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei atmosfera se menține însorită toată ziua. Vântul nu mai creează probleme, iar maximele se opresc la 31 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță o zi superbă, cu soare și temperaturi suportabile, de până la 28 de grade. După-amiaza, pe la munte e posibil să vină câțiva stropi de ploaie.

Vreme bună în Transilvania și Maramureș

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme bună. Cerul rămâne curat, vântul abia se simte, iar maximele ajung la 32 de grade pe la Satu Mare.

În vestul țării, după prânz temperaturile urcă până la 35 de grade în sudul Banatului, în condiții de cer senin și vânt domol. Crește și disconfortul termic, iar la noapte, în această zonă se pornește vântul.

În Transilvania avem o dimineață rece în depresiuni, dar soarele încălzește rapid atmosfera. La amiază, temperaturile ating pragul caniculei în sud-vestul provinciei. În a doua parte a zilei, în zona montană se adună câțiva nori de ploaie.

În Oltenia temperaturile mai scad față de ziua trecută, când s-au atins 40 de grade la umbră. Chiar și-așa, canicula persistă în sudul regiunii, pe unde se mai ating 35 de grade. Aerul devine greu de respirat după prânz, iar vântul are unele intensificări.

Cam la fel va fi vremea și în ținuturile sudice. Nu prea vedem norii, iar în sud-vestul Munteniei o să fie caniculă. Vântul are unele răbufniri și în această zonă.

Vremea în București

În București se înseninează treptat, scăpăm de caniculă, însă amiaza ne aduce tot vreme călduroasă și în jur de 33 de grade în termometre. Vântul rămâne destul de insistent pe parcursul zilei. Urmează o noapte caldă, cu o minimă de 19 grade.

Temperaturile se mențin ridicate și în zona montană. După orele prânzului, izolat, se adună câțiva nori și e posibil să picure trecător. La noapte vântul prinde putere în Munții Banatului.

La mare avem cer senin în cea mai mare parte a zilei. Vântul are unele intensificări și atinge viteze de 50 de km/h, iar temperaturile se opresc la 29 de grade. Apa mării are în jur de 26 de grade.

