Când scăpăm de caniculă. În următoarea perioadă, vremea intră într-un proces de răcire

Canicula persistă până duminică, când vremea începe să se răcească treptat în toată țara. Temperaturile vor scădea sub 30°C, iar ploile vor fi rare, cu excepția zonelor montane unde pot apărea averse sporadice.

Regimul termic va continua să fie canicular pe parcursul acestei săptămâni în cea mai mare parte a ţării, însă de duminică, 17 august, vremea va intra într-un proces de răcire, cu valori termice ce vor coborî sub 30 de grade Celsius, în timp ce probabilitatea de apariţie a ploilor va fi redusă, cu excepţia zonelor montane, arată prognoza publicată, luni, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), valabilă pentru perioada 11 - 24 august.

În Banat, în perioada 11-17 august maximele se vor încadra între 34 şi 36 de grade, cu cele mai mici valori în ziua de 12 august. După ziua de 17 august, vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că, până la sfârşitul intervalului de prognoză, media maximelor va coborî spre valori în jurul a 32 de grade.

Temperaturile minime se vor situa, în medie, în jurul valorii de 19 grade la începutul intervalului, vor scădea până spre 15 grade în noaptea de 12 august. Apoi vor creşte spre valori în jurul a 18 grade în noaptea de 14 august și se vor menține și în nopțile următoare.

Ulterior nopţii de 18 august şi până la sfârşitul intervalului, se estimează o uşoară răcire a vremii care va determina înregistrarea unor minime în jurul a 16 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

În Crişana, vremea va fi călduroasă în primele zile ale intervalului când, în medie, maximele se vor situa în jurul a 32 de grade, apoi se va încălzi devenind caniculară în intervalul 14 -17 august, când media maximelor va fi de 35 - 36 de grade.

După 17 august se estimează o răcire a vremii, iar la finalul celei de-a doua săptămâni de prognoză media maximelor se va situa în jurul a 30 de grade.

Temperaturile minime se vor situa, în medie, în jurul valorii de 19 grade la începutul intervalului, vor scădea până spre 14 grade în noaptea de 12 august, apoi vor creşte spre valori de 18 grade în nopţile de 16 şi 17 august.

Din 18 august şi până la sfârşitul intervalului se estimează o răcire uşoară a vremii, ce se va concretiza prin scădere minimelor până spre valori în jurul a 15 grade în ultima zi a intervalului. Probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

În Transilvania, în perioada 11-17 august, cu variaţii în general uşoare de la o zi la alta, maximele se vor încadra între 29 şi 33 de grade, cu cele mai mici valori în primele doua zile ale intervalului.

După ziua de 17 august, vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că, până la sfârşitul intervalului, media maximelor va coborî până spre valori în jurul a 28 de grade. Temperaturile minime se vor situa, în medie, în jurul valorii de 16 grade la începutul intervalului, apoi vor scădea până spre 13 grade, în noaptea de 13 august.

Ulterior nopţii de 13 august şi până la sfârşitul intervalului de prognoză, media temperaturilor minime va fi de 13 - 14 grade. Probabilitatea pentru ploi va creşte uşor în a doua săptămână de prognoză.

În Maramureş, la începutul intervalului, media maximelor va fi de 30 de grade, apoi va creşte spre valori de 34 - 35 de grade, în intervalul 13 -16 august.

După ziua de 16 august, vremea se va răci de la o zi la alta şi, până la sfârşitul intervalului de prognoză, media maximelor va fi ajunge la 28 - 29 de grade. Temperaturile minime se vor situa în medie în jurul valorii de 18 grade la începutul intervalului, vor scădea până spre 13 grade în noaptea de 12 august, după care vor creşte spre valori de 16 - 17 grade, în intervalul 15 -17 august.

Din 18 august şi până la sfârşitul intervalului analizat, media minimelor va fi de 14 grade. Probabilitatea pentru ploi va creşte în a doua săptămână de prognoză.

În Moldova, luni şi marţi (11 şi 12 august), media maximelor va fi de 27 de grade, apoi va creşte până spre valori de 32 de grade, în ziua de 17 august.

Ulterior, vremea se va răci, astfel încât, până la sfârşitul intervalului de prognoză, media maximelor va fi de 28 de grade.

Temperaturile minime se vor situa, în medie, în jurul valorii de 19 grade la începutul intervalului, vor scădea până spre 13 - 14 grade, în noaptea de 12 august, apoi vor creşte până spre valori de 16 grade, în noaptea de 18 august, valoare ce ulterior va fi de interes pentru restul intervalului de prognoză (19-24 august). Probabilitatea pentru ploi va creşte în a doua săptămână de prognoză.

În Dobrogea, la începutul intervalului, media maximelor va fi de 32 de grade, apoi va scădea până spre valori în jurul a 29 de grade, în ziua de 12 august. După aceea, până la sfârşitul intervalului, vor fi uşoare alternanţe termice de la o zi la alta, iar media maximelor va fi de 30 - 32 de grade.

Temperaturile minime se vor situa, în medie, în jurul valorii de 20 de grade la începutul intervalului apoi, cu uşoare variaţii de la o noapte la alta, media minimelor va fi de 18 - 19 grade, pe parcursul întregului interval. Probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

În Muntenia, în primele zile ale acestei săptămâni, vremea va fi caniculară, cu o medie a temperaturilor maxime în jurul a 35 de grade.

Din 12 august se vor înregistra valori termice de 31 - 32 de grade, iar ulterior, până la sfârşitul intervalului de prognoză, vor fi variaţii uşoare de la o zi la alta, cu o medie a maximelor de 33 - 35 de grade.

Temperaturile minime se vor situa, în medie, în jurul valorii de 19 grade, la începutul intervalului, apoi vor scădea până spre 16 grade, în noaptea de 17 august. Mai departe de această dată şi până pe 24 august, variaţiile termice vor fi nesemnificative, astfel că media minimelor va fi de 17 - 18 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

În Oltenia, la începutul intervalului de prognoză, vremea va fi caniculară, cu o medie a temperaturilor maxime în jurul a 39 de grade. Ulterior, se va răci semnificativ, astfel că, în ziua de 12 august, se vor consemna valori de 32 - 33 de grade.

După ziua de 12 august şi până la sfârşitul intervalului de prognoză, vor fi variaţii uşoare de la o zi la alta. Media maximelor va fi de 34 - 35 de grade, în timp ce, pe parcursul celor două săptămâni de prognoză, temperaturile minime vor fi de 18 - 20 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

La munte, în intervalul 11- 17 august, cu variaţii în general uşoare de la o zi la alta, maximele se vor încadra între 21 şi 24 grade. Ulterior zilei de 17 august, vremea se răci treptat, astfel încât, până la sfârşitul intervalului de prognoză, media maximelor să fie de 19 - 20 de grade.

Minimele se vor încadra între 10 şi 15 grade, cu cele mai mari valori în prima noapte din interval. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare la începutul intervalului, apoi în a doua săptămână din intervalul de referinţă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













