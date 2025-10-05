Un tunel legendar de sub Mănăstirea Neamț, confirmat de cercetări. Ar fi fost construit de Ștefan cel Mare

05-10-2025 | 14:20
Un tunel de pe vremea lui Ștefan cel Mare a fost descoperit în timpul unor lucrări sub Mănăstirea Neamţ. Ar fi fost adăpost pentru preoți, dar și pentru bunurile din lăcașul de cult. Locul este cercetat acum de experți.

autor
Daniel Moldovan

Antim Aniţei, călugăr: „Suntem în tunelul de sub Mănăstirea Neamţ, care se presupune a fi de pe vremea voievodului Ștefan cel Mare.”

Tunelul – o legendă până acum – a fost descoperit în timpul unor lucrări de modernizare, desfășurate în ultimii ani la mănăstire.

Benedict Sauciuc, starețul mănăstirii: „A apărut o nișă. Un tânăr a intrat acolo, a filmat și a fotografiat și a zis că nu este un beci, este un tunel.”

Se află într-o stare bună, chiar dacă are nevoie de câteva lucrări, spun reprezentanții bisericii.

Benedict Sauciuc, starețul mănăstirii: „Tunelul vine din biserica mare, pe dedesubt, aici… și vine pe aici și în partea asta se află o încăpere de 10–12 mp, în care puneau alimente și puteau să se adăpostească părinții și credincioșii.”

Tunelul a stârnit curiozitatea oamenilor care ajung la mănăstire.

Vasile Diaconu, arheolog: „Se impune o cercetare arheologică, așa cum recomandă și prevederile legislative. Fie eu, fie alți colegi specialiști vor efectua cercetări și vor confirma sau vor nuanța presupunerile din momentul de față.”

Expertiza va scoate la iveală cine și când a construit acest tunel.

Sursa: Pro TV

