Vremea azi, 30 august. Seara aduce un val de ploi torențiale în mai multe regiuni ale țării

Sâmbătă avem soare și timp frumos până în orele serii, când, prin vestul țării, pătrunde un val de ploi.

Vremea se menține călduroasă, iar canicula ajunge în sudul României, pe unde crește și disconfortul termic. Vor fi 37 de grade în Lunca Dunării și 27...28 de grade pe litoral.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan găsim soare, vreme bună și temperaturi cu vreo 2...3 grade mai ridicate decât ieri. În Bărăgan se instalează canicula și aerul devine greu de respirat după prânz.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei cerul rămâne curat toată ziua, iar la amiază se face mai cald decât ieri. Se ating 34 de grade și vântul devine ceva mai insistent.

Nici în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina nu prea vedem norii. Vântul, însă, are unele intensificări, iar temperaturile, în creștere față de ziua trecută, ajung la 32 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem tot vreme frumoasă, cer mai mult senin și o amiază călduroasă, cu maxime în jur de 32 de grade. La noapte se înnorează și apar averse cu descărcări electrice.

În ținuturile vestice temperaturile mai scad puțin, însă tot se ating 34 de grade la umbră. Soarele strălucește aproape toată ziua, însă vântul prinde putere. Pe seară și la noapte se adună norii și vin mai multe reprize de ploi torențiale, însoțite de manifestări de instabilitate. Cantitățile de apă depășesc 25 de litri pe metru pătrat.

În Transilvania avem încă o dimineață rece în depresiuni. Apoi soarele încălzește treptat atmosfera: pe partea vestică, pe la Alba Iulia temperaturile urcă până la 36 de grade. După lăsarea nopții, aversele ajung și în această provincie și vor fi mai abundente în zonele montane.

În Oltenia urmează o zi însorită și o amiază caniculară în jumătatea sudică a provinciei, pe unde se ating 35...36 de grade și crește disconfortul termic. Peste noapte se înnorează și vin mai multe serii de averse zgomotoase.

În sudul României soarele dogorește toată ziua și se mai încălzește puțin față de ieri. În Lunca Dunării se ating 37 de grade și atmosfera devine înăbușitoare după prânz.

Vremea în București

În București cerul rămâne curat toată ziua, iar amiaza ne-aduce caniculă, un pic de vânt, 36 de grade la umbră și multă zăpușeală. Urmează o noapte senină și caldă, cu o minimă de 19 grade.

Și la munte găsim vreme caldă pentru data din calendar. Avem atmosferă însorită până la apropierea serii, când se înnorează și apar averse cu tunete și fulgere. Se pot strânge peste 30 de litri de apă pe metru pătrat și e posibil să cadă grindină.

Pe litoral avem condiții excelente pentru plajă: cer senin, briză activă și maxime de până la 30 de grade prin stațiuni. Apa mării are în jur de 21...22 de grade.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













