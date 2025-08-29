România va ajunge până în 2050 la temperaturi de 50 de grade Celsius. Câte zile de arșiță avem pe an

Deși mai sunt trei zile și începe oficial toamna, meteorologii spun că vremea rămâne neobișnuit de călduroasă și au emis chiar două coduri galbene de caniculă. Sunt vizate județele din vestul și sudul țării.

Experții trag un nou semnal de alarmă după ce anul trecut au numărat 57 de zile caniculare în sezonul cald, cele mai multe din verile ultimilor 64 de ani, iar vara aceasta s-a apropiat mult de acest record.

34 de grade Celsius arată un termometru dintr-un parc din Capitală la orele prânzului. Nu e de mirare că unii bucureșteni au decis să-și adauge un strat de bronz tomnatic.

Tânăr: ”Toată viața să fie vară, dacă se poate. Sunt născut vara și anotimpul meu preferat este și va rămâne vara".

Corespondent ProTV: ”Fiecare anotimp are frumusețea lui, dar vara pare că are cei mai mulți fani, poate acesta e motivul pentru care nu vrea să plece. Intrăm în ultimul weekend de vară doar calendaristic, pentru că, potrivit meteorologilor, și în prima parte din luna septembrie vom avea caniculă".

Mult mai cald a fost în vestul țării, unde temperatura resimțită a fost și de 40 de grade Celsius.

Meteorologii au emis acolo un cod galben de caniculă, iar de sâmbără arșița se va muta în sudul țării unde va afecta Bucureștiul și alte șase județe.

Oana Catrina, meteorolog al ANM: "La mijlocul săptămânii viitoare așteptăm temperaturi de 33, 34 de grade, izolat 35 și nu e exclus ca în prima decadă a lunii septembrie să avem parte de temperaturi deosebit de ridicate pentru perioada în care ne aflăm".

57 de zile de caniculă insuportabilă am avut în anul 2024

Observația acestui domn este confirmată de datele climatologilor, care au constatat că în ultimii 45 de ani verile din Capitală, de exemplu, au avut din ce în ce mai multe zile caniculare. Anul trecut însă s-a stabilit un record.

Roxana Bojariu, climatolog al ANM: "57 de zile anul trecut în vară, în care s-au depășit valorile de 80 de unități. Deci am avut mai bine de 2 luni de vară cu stres termic. Dar e vorba și de orașe precum Zimnicea și Turnul Măgurele, cu 48 de zile unde indicele de stres termic a depășit 80 de unități".

Dacă încălzirea globală continuă în același ritm, datele arată că până în anul 2050 vom înregistra în sudul țării și temperaturi de 50 de grade Celsius. Acum, recordul maxim este de 44,5 grade, temperatură atinsă în anul 1951 în județul Brăila.

