România va ajunge până în 2050 la temperaturi de 50 de grade Celsius. Câte zile de arșiță avem pe an

Stiri Diverse
29-08-2025 | 19:19
×
Codul embed a fost copiat

Deși mai sunt trei zile și începe oficial toamna, meteorologii spun că vremea rămâne neobișnuit de călduroasă și au emis chiar două coduri galbene de caniculă. Sunt vizate județele din vestul și sudul țării.  

autor
Daniel Nițoiu

Experții trag un nou semnal de alarmă după ce anul trecut au numărat 57 de zile caniculare în sezonul cald, cele mai multe din verile ultimilor 64 de ani, iar vara aceasta s-a apropiat mult de acest record.

34 de grade Celsius arată un termometru dintr-un parc din Capitală la orele prânzului. Nu e de mirare că unii bucureșteni au decis să-și adauge un strat de bronz tomnatic.

Tânăr: ”Toată viața să fie vară, dacă se poate. Sunt născut vara și anotimpul meu preferat este și va rămâne vara".

Corespondent ProTV: ”Fiecare anotimp are frumusețea lui, dar vara pare că are cei mai mulți fani, poate acesta e motivul pentru care nu vrea să plece. Intrăm în ultimul weekend de vară doar calendaristic, pentru că, potrivit meteorologilor, și în prima parte din luna septembrie vom avea caniculă".

Citește și
canicula, femeie
Cod galben de caniculă în vestul țării. Temperaturile vor ajunge și la 37 de grade. HARTĂ

Mult mai cald a fost în vestul țării, unde temperatura resimțită a fost și de 40 de grade Celsius.

Meteorologii au emis acolo un cod galben de caniculă, iar de sâmbără arșița se va muta în sudul țării unde va afecta Bucureștiul și alte șase județe.

Oana Catrina, meteorolog al ANM: "La mijlocul săptămânii viitoare așteptăm temperaturi de 33, 34 de grade, izolat 35 și nu e exclus ca în prima decadă a lunii septembrie să avem parte de temperaturi deosebit de ridicate pentru perioada în care ne aflăm".

57 de zile de caniculă insuportabilă am avut în anul 2024

Observația acestui domn este confirmată de datele climatologilor, care au constatat că în ultimii 45 de ani verile din Capitală, de exemplu, au avut din ce în ce mai multe zile caniculare. Anul trecut însă s-a stabilit un record.

Roxana Bojariu, climatolog al ANM: "57 de zile anul trecut în vară, în care s-au depășit valorile de 80 de unități. Deci am avut mai bine de 2 luni de vară cu stres termic. Dar e vorba și de orașe precum Zimnicea și Turnul Măgurele, cu 48 de zile unde indicele de stres termic a depășit 80 de unități".

Dacă încălzirea globală continuă în același ritm, datele arată că până în anul 2050 vom înregistra în sudul țării și temperaturi de 50 de grade Celsius. Acum, recordul maxim este de 44,5 grade, temperatură atinsă în anul 1951 în județul Brăila. 

Vremea azi, 29 august. Caniculă și discomfort termic în aproape toată țara, iar temperaturile ajung 37 de grade

Sursa: Pro TV

Etichete: canicula, romania, incalzire globala,

Dată publicare: 29-08-2025 19:17

Articol recomandat de sport.ro
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
Citește și...
Cod galben de caniculă și disconfort termic în trei județe. Temperaturile urcă până la 37 de grade. Hartă
Vremea
Cod galben de caniculă și disconfort termic în trei județe. Temperaturile urcă până la 37 de grade. Hartă

Judeţele Timiş, Arad şi Bihor se vor afla vineri sub Cod Galben de caniculă şi disconfort termic ridicat, unde temperaturile vor urca până la 37 de grade Celsius.

Cod galben de caniculă în vestul țării. Temperaturile vor ajunge și la 37 de grade. HARTĂ
Vremea
Cod galben de caniculă în vestul țării. Temperaturile vor ajunge și la 37 de grade. HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis joi o atenţionare Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat în judeţele Timiş, Arad şi Bihor, valabilă pe parcursul zilei de vineri.

Valul de caniculă din august, din Spania, „cel mai intens în istoria înregistrărilor”. A provocat peste 1.100 de decese
Stiri externe
Valul de caniculă din august, din Spania, „cel mai intens în istoria înregistrărilor”. A provocat peste 1.100 de decese

Valul de caniculă care s-a abătut asupra Spaniei timp de 16 zile în luna august a fost „cel mai intens în istoria înregistrărilor'' din această ţară, a anunţat duminică Agenţia meteorologică naţională (AEMET) pe reţeaua socială X.

Canicula a afectat culturile de porumb din UE. Importurile vor atinge cel mai ridicat nivel din ultimii ani
Stiri actuale
Canicula a afectat culturile de porumb din UE. Importurile vor atinge cel mai ridicat nivel din ultimii ani

Temperaturile ridicate afectează recolta de porumb a Uniunii Europene, astfel că regiunea este pe cale să înregistreze cele mai mari importuri de porumb din ultimele trei sezoane.

ANM: Cod galben de vreme caniculară în Bucureşti şi în 13 judeţe, joi şi vineri
Vremea
ANM: Cod galben de vreme caniculară în Bucureşti şi în 13 judeţe, joi şi vineri

Bucureștiul se va afla sub incidența unui Cod galben de caniculă și disconfort termic pe parcursul zilelor de joi și vineri, informează Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Recomandări
Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile
Stiri Politice
Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile

Guvernul a adoptat vineri cinci dintre cele șase părți ale Pachetului 2 de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar - măsuri care au provocat deja proteste în toată țara. Singurul rămas în discuții este cel referitor la administrația publică.

Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, convocat la sediul MAE. România protestează față de atacurile asupra civililor în Ucraina
Stiri actuale
Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, convocat la sediul MAE. România protestează față de atacurile asupra civililor în Ucraina

Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat, vineri, pe Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, la sediul instituţiei.

Deputat AUR, după incitarea contra străinilor a colegului său: Dacă pleacă muncitorii străini, firmele românești dau faliment
Stiri Sociale
Deputat AUR, după incitarea contra străinilor a colegului său: Dacă pleacă muncitorii străini, firmele românești dau faliment

Dacă cei 200.000 de muncitori străini din România ar pleca mâine din țară, o treime din firmele românești ar da faliment, a declarat deputatul AUR Mohammad Murad. Acesta se poziționează contra colegului Dan Tanasă, care instigă împotriva străinilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 29 August 2025

48:10

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28