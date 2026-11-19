Cum va fi vremea de Crăciun 2026 în România și unde ar putea ninge de sărbători. Prognoza pentru 20–26 decembrie

Primele prognoze pentru săptămâna Crăciunului 2026 arată că ninsorile ar putea fi mai puține decât de obicei în cea mai mare parte a Europei. Există însă și o excepție: sud-estul continentului, unde meteorologii observă un semnal favorabil.

Primele prognoze pentru Crăciunul 2026 arată că în cea mai mare parte a Europei ar putea ninge mai puțin decât de obicei. În România, șansele de ninsoare sunt mai mari în nordul și centrul țării, în timp ce în sud și sud-est probabilitatea este mai redusă.

O analiză publicată pe Severe Weather Europe prezintă primele estimări privind ninsorile din săptămâna Crăciunului, pe baza modelului meteorologic european ECMWF. Pentru perioada 20–26 decembrie 2026 au fost analizate 51 de scenarii meteorologice, urmărindu-se în câte dintre acestea s-ar putea acumula cel puțin 2,5 centimetri de zăpadă nouă. Deocamdată, datele nu pot spune dacă va ninge chiar în ziua de Crăciun sau dacă zăpada căzută în zilele anterioare va rezista până pe 25 decembrie. Unde ar putea ninge de Crăciun în România Potrivit hărții ECMWF, cele mai mari șanse de ninsoare apar în Maramureș și Transilvania. Aici, între 50% și 70% dintre scenariile analizate indică posibilitatea acumulării a cel puțin 2,5 centimetri de zăpadă nouă în săptămâna Crăciunului. În vestul României, proporția scade la aproximativ 40–60%, iar în sud se situează între 30% și 50%. Cele mai mici șanse apar în sud-est și în Dobrogea, unde aproximativ 20–40% dintre scenarii indică acumulări de zăpadă nouă.

Procentele sunt orientative, estimate pe baza hărții europene, și nu reprezintă prognoze detaliate pentru fiecare regiune a țării. O altă hartă ECMWF, pentru perioada 21–25 decembrie, compară cantitățile de zăpadă estimate cu cele obișnuite pentru această perioadă a anului. În cea mai mare parte a României, prognoza nu indică abateri importante față de normal. Doar în unele zone din vest și sud-vest apar semnale că ar putea ninge ceva mai puțin decât de obicei. Așadar, există posibilitatea să ningă în România în apropierea Crăciunului, dar deocamdată nu sunt indicii că ne așteaptă ninsori neobișnuit de abundente.

Unde sunt cele mai mari șanse de ninsoare în Europa La nivel european, cele mai mari șanse de ninsoare în săptămâna Crăciunului apar în Scandinavia, Caucaz și în Alpi. În Europa Centrală, între 40% și 60% dintre scenariile ECMWF indică acumularea unui strat nou de zăpadă de cel puțin 2,5 centimetri. Situația este diferită în vestul și sudul Europei, dar și în Regatul Unit, unde în multe regiuni proporția scade la 10% sau chiar mai puțin. În ceea ce privește cantitățile de zăpadă, prognoza pentru 21–25 decembrie indică valori sub media climatologică în cea mai mare parte a continentului. O excepție apare în sud-estul Europei, unde sunt semnale că ar putea ninge mai mult decât de obicei, în special în zone din apropierea Mării Negre și a Turciei. România nu apare însă printre regiunile pentru care modelul indică în mod clar cantități de zăpadă peste normal.

Vom avea sau nu un Crăciun alb în 2026? Deocamdată, este prea devreme pentru un răspuns sigur. Autorii analizei Severe Weather Europe explică faptul că, la o distanță de peste o lună, prognozele reflectă în mare parte zonele în care ninsorile sunt obișnuite la sfârșitul lui decembrie. În plus, hărțile arată dacă s-ar putea acumula zăpadă pe parcursul mai multor zile, nu dacă va ninge exact pe 25 decembrie. Prognozele vor fi actualizate în următoarele săptămâni, pe măsură ce ne apropiem de Crăciun.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , ,