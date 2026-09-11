Potrivit meteorologilor, din cauza încălzirii globale, aceste episoade vor fi tot mai lungi. Dar, vremea se va schimba brusc în weekend, când un ciclon va traversa țara și va aduce ploi abundente, vânt puternic și frig.

Deși calendaristic am intrat în toamnă, în vestul țării a fost extrem de cald. În Craiova, termometrele au indicat 34 de grade la umbră, astfel că la orele prânzului centrul orașului era pustiu.

Femeie: ”Insuportabil, stăm la umbră, mergem, facem un duș. E prelungirea verii”.

Și în Timișoara soarele puternic a încins asfaltul.

Corespondent ProTV: ”În mod normal, la început de septembrie, fântânile arteziene sunt doar decor. Astăzi, însă, sub cod portocaliu de caniculă, au din nou același rol ca în mijlocul verii: oferă câteva clipe de răcoare celor care traversează centrul orașului”.

În cetatea Alba Carolina, temperaturile au fost la amiază ca celea din toiul verii.

Femeie: ”Este un sfârșit de vară, început de toamnă minunat, foarte cald, dar ne bucurăm cu toții de vremea plăcută”.

Vara lui 2026 este pe locul patru în clasamentul celor mai calde veri din istoria măsurătorilor, cu o medie de 21 de grade.

Fenomenele extreme vor continua și în lunile următoare

În august, am avut la umbră și 41,2 grade la Săcueni, însă când vorbim de temperaturi resimțite, acestea au depășit 45 de grade în multe orașe din țară. Aproape întreaga lună au fost emise avertizări de caniculă.

În 2024, au fost emise 166 de avertizări, anul trecut 170, iar anul acesta, până la sfârșitul lui august 152.

Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie: ”Vestul țării a fost polul de căldură în zona țării noastre. Am vorbit pe parcursul verii de domul de căldură, ne-a influențat foarte mult tot ceea ce s-a întâmplat, menținerea masei de aer foarte cald, la nivelul Europei Centrale. Vorbim nu numai de temperaturi maxime deosebit de ridicate, dar și nopțile au fost unele tropicale”.

Fenomenele extreme ar putea continua și în lunile următoare. În Pacific se dezvoltă El Niño, care va amplifica dezechilibrele deja produse de încălzirea planetei.

De altfel, România va fi traversată în acest weekend de un ciclon care va aduce cantități importante de apă, intensificări ale vântului și o scădere accentuată a temperaturilor, cu peste 10 grade, în toată țara.