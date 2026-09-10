Cod portocaliu de caniculă în septembrie. Meteorologii ANM anunță temperaturi de până la 36 de grade

Deși ne apropiem de jumătatea lunii septembrie, temperaturile foarte ridicate persistă în România. Meteorologii au emis o serie de atenţionări Cod galben, respectiv o alertă Cod portocaliu de caniculă, ce vor viza, treptat, jumătate din ţară.

În același timp, ANM anunță că vremea va deveni instabilă începând de vineri seara, cu ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. Joi, 10 septembrie, este în vigoare un cod galben, iar temperaturile vor fi neobișnuit de ridicate în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-estul Moldovei și în cea mai mare parte a Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în sudul Banatului, unde va fi caniculă.

Cod porticaliu vineri Codul portocaliu este valabil vineri, între orele 12 și 18, în Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Transilvaniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade. Cele mai ridicate valori, dar și canicula și disconfortul termic accentuat, sunt prognozate în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Tot vineri, între orele 12 și 18, este în vigoare un cod galben pentru Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, precum și nordul, estul și sud-estul Transilvaniei. Aici, maximele vor ajunge la 30-35 de grade. Cele mai mari valori sunt așteptate în județele Arad și Olt. Local, va fi caniculă, iar indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

De vineri seara, vremea se schimbă Începând de vineri seara, vremea va deveni instabilă. ANM a emis o informare meteo valabilă de vineri, 11 septembrie, ora 12, până duminică, 13 septembrie, ora 22. În Banat, Crișana, la munte și izolat în restul țării, vântul se va intensifica. La rafală, vitezele vor ajunge în general la 40-50 km/h. În vestul, nordul și centrul țării sunt așteptate averse, inclusiv torențiale, descărcări electrice, vijelii și, izolat, grindină de mici dimensiuni. Sâmbătă și duminică, instabilitatea atmosferică se va extinde în sud, est și centru. Vântul va ajunge la rafală la 50-60 km/h, iar cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat în intervale scurte sau prin acumulare. Pe arii restrânse, se pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.

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Sursa: StirilePROTV Etichete: , , ,