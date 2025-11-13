Început de decembrie neobișnuit. Vremea va fi mai caldă decât în ultimele decenii

Decembrie, cea mai strălucitoare lună din an, cu luminițe, cadouri și sărbători, nu se anunță una friguroasă și cu multă zăpadă estimează experții.

Mările din Europa sunt încă neobișnuit de calde, iar temperatura va schimba complet atmosfera de la noi. Pentru România, prima săptămână din decembrie, inclusiv Ziua Națională, va aduce temperaturi blânde, cu foarte puține ninsori.

Corespondent ProTV: „Începem decembrie cu un aer mai cald decât ne-am fi așteptat. Haideți să vedem împreună cum arată estimările: Toate mările din jurul continentului sunt mai calde decât ar fi acum normal. Marea Neagră, Marea Mediterană și până la Marea Nordului - toate apar colorate în portocaliu - roșu. Ce se întâmplă? Marea caldă încălzește aerul de deasupra ei, iar această masă de aer mai cald ajunge spre România și ridică temperaturile cu 1-3 grade peste limită.

Rezultatul îl vedem și în hărțile ANM. Aici avem estimările pentru prima săptămâna din decembrie pentru țara noastră. Nuanțele de portocaliu indică temperaturi cu aproximativ două grade peste media din ultimele trei decenii. Așadar, iarna începe cu o vreme mai blândă și fără episoade severe de frig. De pildă, în Dobrogea anii trecuți temperatura medie în prima săptămână din decembrie era de 6 grade, acum va fi de 8 grade.

Cât despre precipitații, acestea vor fi slabe, foarte puțină ninsoare posibil în nord și nord-vest. La munte va ninge, iar în București estimările ne arată lipsa precipitațiilor. Vor fi și zile ploioase, dar nu importante cantitativ.”

