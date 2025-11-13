Vremea azi, 13 noiembrie. Toamnă frumoasă în toată țara. Ce temperaturi vor fi

Astăzi avem cer mai mult senin în zonele de deal și de munte. În rest va fi destul de înnorat - mai ales în prima parte a zilei.

Mai târziu vedem și soarele, iar maximele se încadrează între 9 grade în depresiuni și 16 grade în Oltenia și în sudul Banatului.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici norii se risipesc treptat, iar amiaza aduce vreme bună. Nu sunt anunțate precipitații, vântul abia se simte, iar temperaturile ajung la 15 grade.

Cam la fel va fi și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei: nori de joasă altitudine și ceață dimineață, atmosferă însorită mai târziu și în jur de 14 grade în termometre.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, ziua începe cu înnorări sau ceață în unele zone. Apoi iese soarele, iar după prânz maximele ajung la 13 grade.

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș avem vreme schimbătoare: nori și condiții de ceață la începutul zilei și atmosferă cu soare la orele amiezii. Temperaturile rămân la valori similare cu cele de ieri: 11...12 grade.

În vestul României se înnorează în primele ore, dar amiaza aduce soare și vreme bună. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile mai cresc puțin și se ating 16 grade în sudul Banatului, pe la Reșița.

În Transilvania, norii și ceața se risipesc treptat, iar în a doua parte a zilei ar trebui să avem atmosferă însorită în toată provincia. Vreme bună găsim inclusiv în zonele montane, iar maximele se mențin la valori ridicate pentru acest moment al anului: 13 grade la Sibiu și la Alba Iulia.

În Oltenia ziua începe cu nori și ceață în unele zone, dar cerul se degajează mai târziu. Vremea rămâne caldă pentru mijlocul lunii noiembrie și se ating în jur de 16 grade în sudul și în vestul provinciei.

În sudul țării avem atmosferă închisă în prima parte a zilei, cu înnorări și ceață pe la câmpie. Apoi iese soarele, iar temperaturile urcă până la 15 grade.

Vremea în București

În București avem o dimineață cam mohorâtă, dar se pare că mai târziu se arată soarele. Maxima ajunge pe la 14 grade, deși acum ar trebui să fie vreo 11 grade în zona Capitalei.

La noapte e posibil să apară ceața, iar temperatura coboară până la 4 grade.

Vremea la munte

În schimb, la munte atmosfera se menține însorită toată ziua. Nu vorbim deloc despre precipitații. Vântul mai are unele intensificări, dar asta se întâmplă la altitudini mari.

După o dimineață cam rece, amiaza aduce temperaturi în creștere față de ieri și vreme mai caldă decât ar fi normal la această dată.

