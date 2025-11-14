Vremea azi, 14 noiembrie. O zi însorită și caldă în zonele de deal și munte. Înnorări și multă ceață la câmpie

Vineri avem o zi însorită și caldă în zonele de deal și munte; înnorări și multă ceață, în special dimineața pe la câmpie.

Acolo unde ceața persistă maximele se opresc pe la 9...10 grade, dar în dealurile din vestul și sudul României se pot atinge chiar și 19 grade.

Vremea în fiercare regiune

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici găsim atmosferă închisă și ceața la începutul zilei. Apoi se arată soarele în zona Dobrogei, pe unde vor fi 13...14 grade. În schimb, în Bărăgan va fi cam înnorat, așa că temperaturile rămân mai scăzute.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei ceața este prezentă în multe zone, acum dimineața. Poate să dureze mai multe ore, dar e posibil să vedem un pic soarele după prânz. Maximele, la fel ca ieri, ajung pe la 11...12 grade.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem o dimineață cam mohorâtă, cu nori de joasă altitudine și ceață în unele zone. Cerul se degajează mai târziu și se încălzește față de ieri. Temperaturile urcă până la 16 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem vreme schimbătoare: înnorări și condiții de ceață la începutul zilei și atmosferă cu soare la orele amiezii, când se vor atinge vreo 12 grade.

În vestul României este ceață densă dimineața pe la câmpie. Apoi soarele se arată aproape peste tot, iar în zonele deluroase se face MULT mai cald decât ar trebui. Se pot atinge valori de 19 grade.

În Transilvania avem temperaturi negative la începutul zilei, mai ales în depresiuni. Atmosfera se încălzește simțitor după prânz, iar pe la Sibiu vor fi vreo 16 grade.

În Oltenia înnorările persistă în prima parte a zilei. Acum este și ceață în multe zone, dar mai târziu e posibil să apară și soarele. Sunt anunțate temperaturi mai ridicate decât ieri, în jur de 14...15 grade.

În sudul țării găsim atmosfera închisă și destul de rece în zonele de câmpie, pe unde și ceață o să dureze mai multe ore. În schimb în Dealurile Munteniei vremea se anunță plăcută și mai caldă decât ar fi normal.

Vremea în București

În București avem încă o zi mohorâtă cu ceață în primele ore și CEL MULT 13 grade după prânz. Ceața revine după lăsarea nopții și temperatura coboară până la 3...4 grade.

Vremea la Munte

În schimb, în zonele montane găsim vreme frumoasă și cer senin în majoritatea masivelor. După o dimineață cam rece, amiaza aduce temperaturi în creștere față de ieri și vreme neobișnuit de caldă pentru data din calendar.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













