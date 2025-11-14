Vremea azi, 14 noiembrie. O zi însorită și caldă în zonele de deal și munte. Înnorări și multă ceață la câmpie

Vremea
14-11-2025 | 07:44
vremea
Vineri avem o zi însorită și caldă în zonele de deal și munte; înnorări și multă ceață, în special dimineața pe la câmpie.

Vlad Dobrea

Acolo unde ceața persistă maximele se opresc pe la 9...10 grade, dar în dealurile din vestul și sudul României se pot atinge chiar și 19 grade.

Vremea în fiercare regiune

 

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici găsim atmosferă închisă și ceața la începutul zilei. Apoi se arată soarele în zona Dobrogei, pe unde vor fi 13...14 grade. În schimb, în Bărăgan va fi cam înnorat, așa că temperaturile rămân mai scăzute.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei ceața este prezentă în multe zone, acum dimineața. Poate să dureze mai multe ore, dar e posibil să vedem un pic soarele după prânz. Maximele, la fel ca ieri, ajung pe la 11...12 grade.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem o dimineață cam mohorâtă, cu nori de joasă altitudine și ceață în unele zone. Cerul se degajează mai târziu și se încălzește față de ieri. Temperaturile urcă până la 16 grade.

Început de decembrie neobișnuit. Vremea va fi mai caldă decât în ultimele decenii

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem vreme schimbătoare: înnorări și condiții de ceață la începutul zilei și atmosferă cu soare la orele amiezii, când se vor atinge vreo 12 grade.

În vestul României este ceață densă dimineața pe la câmpie. Apoi soarele se arată aproape peste tot, iar în zonele deluroase se face MULT mai cald decât ar trebui. Se pot atinge valori de 19 grade.

În Transilvania avem temperaturi negative la începutul zilei, mai ales în depresiuni. Atmosfera se încălzește simțitor după prânz, iar pe la Sibiu vor fi vreo 16 grade.

În Oltenia înnorările persistă în prima parte a zilei. Acum este și ceață în multe zone, dar mai târziu e posibil să apară și soarele. Sunt anunțate temperaturi mai ridicate decât ieri, în jur de 14...15 grade.

În sudul țării găsim atmosfera închisă și destul de rece în zonele de câmpie, pe unde și ceață o să dureze mai multe ore. În schimb în Dealurile Munteniei vremea se anunță plăcută și mai caldă decât ar fi normal.

Vremea în București

 

În București avem încă o zi mohorâtă cu ceață în primele ore și CEL MULT 13 grade după prânz. Ceața revine după lăsarea nopții și temperatura coboară până la 3...4 grade.

Vremea la Munte

 

În schimb, în zonele montane găsim vreme frumoasă și cer senin în majoritatea masivelor. După o dimineață cam rece, amiaza aduce temperaturi în creștere față de ieri și vreme neobișnuit de caldă pentru data din calendar.

Sursa: Pro TV

14-11-2025 07:44

Început de decembrie neobișnuit. Vremea va fi mai caldă decât în ultimele decenii
Vremea
Început de decembrie neobișnuit. Vremea va fi mai caldă decât în ultimele decenii

Decembrie, cea mai strălucitoare lună din an, cu luminițe, cadouri și sărbători, nu se anunță una friguroasă și cu multă zăpadă estimează experții.

Vremea azi, 13 noiembrie. Toamnă frumoasă în toată țara. Ce temperaturi vor fi
Vremea
Vremea azi, 13 noiembrie. Toamnă frumoasă în toată țara. Ce temperaturi vor fi

Astăzi avem cer mai mult senin în zonele de deal și de munte. În rest va fi destul de înnorat - mai ales în prima parte a zilei.

 

Vremea azi, 12 noiembrie. Atmosferă închisă în cea mai mare parte a țării. O să plouă puțin în Maramureș și Moldova
Vremea
Vremea azi, 12 noiembrie. Atmosferă închisă în cea mai mare parte a țării. O să plouă puțin în Maramureș și Moldova

Miercuri avem atmosferă închisă în cea mai mare parte a țării. O să plouă puțin în Maramureș, în Transilvania și în Moldova.

Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”
Stiri actuale
Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”

O fetiță de doar 2 ani și-a pierdut viața, joi seară, la o clinică dentară din centrul Capitalei, în urma unei intervenții stomatologice care s-a făcut sub anestezie generală.

Peste 50% din poluarea Capitalei vine din blocuri și locuințe. Primăria promite schimbări. „Dacă pui gazon, n-ai făcut nimic”
PRO VERDE
Peste 50% din poluarea Capitalei vine din blocuri și locuințe. Primăria promite schimbări. „Dacă pui gazon, n-ai făcut nimic”

Peste jumătate din poluarea din București provine din mediul construit (blocuri și locuințe) și din modul în care ne încălzim sau iluminăm casele.

Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni
Stiri actuale
Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

După discuțiile de la Cotroceni, negocierile pentru pensiile magistraților sunt tot în impas. Judecătorii și procurorii au cerut ca pensiile de serviciu să fie aproape egale cu ultimul venit net, nu de cel mult 70% din acesta, cum propune coaliția.

