Vremea azi, 12 noiembrie. Atmosferă închisă în cea mai mare parte a țării. O să plouă puțin în Maramureș și Moldova

12-11-2025 | 07:36
Miercuri avem atmosferă închisă în cea mai mare parte a țării. O să plouă puțin în Maramureș, în Transilvania și în Moldova.

Dimineața mai sunt ceva condiții de ceață pe la câmpie și în depresiuni, iar temperaturile se mențin peste valorile normale în sud și în ținuturile estice.

Ajung la 16...17 grade în zona Olteniei. În schimb, în estul Transilvaniei vor fi doar 7...8 grade pe la amiază.

Vremea în fiecare regiune

 

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici domină atmosfera închisă, e posibil să picure puţin şi vântul va fi ceva mai activ. Maximele, în creștere ușoară față de ieri, vor ajunge până la 15 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, cerul rămâne acoperit de nori toată ziua și o să plouă slab, pe suprafețe restrânse. Vântul nu pune probleme și, după prânz, se vor înregistra 15 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță o zi mohorâtă și câteva ploi slabe. Temperaturile se opresc la 13 grade în zona Bacăului, iar la noapte minimele ajung la 1 grad cu plus.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș temperaturile urcă până la 11 grade. Norii persistă și în această zonă, o să plouă slab, iar la munte la altitudini mari vor fi precipitații mixte.

Se încălzește și în ținuturile vestice. Ieri au fost temperaturi de 7 grade la Timișoara, dar astăzi se vor înregistra 12 grade. Atmosferă va fi închisă și nu este exclus să vină câțiva stropi de ploaie.

În Transilvania se anunţa vreme închisă, câteva ploi slabe și cel mult 12 grade în vestul provinciei, pe la Alba Iulia. La noapte, minimele coboară la minus 3 grade la Miercurea Ciuc.

În Oltenia găsim mulți nori, însă ploile pot să apară doar izolat. Temperaturile, mai ridicate decât în celelalte regiuni, vor ajunge până la 16 grade la Drobeta-Turnu Severin.

În ținuturile sudice înnorările vor fi persistente. E posibil să picure trecător și se încălzește ușor.

Vremea în București

 

În București, astăzi avem încă o zi mohorâtă, condiții reduse de ploaie și 13...14 grade pe la amiază. La noapte norii se mai împrăştie şi spre dimineaţă minimă va ajunge la 5 grade.

Vremea la Munte

 

Atmosfera se menține închisă și în zonele montane. O să picure trecător, în special în Carpații Orientali, iar la altitudini mari o să fie lapoviță sau câțiva fulgi de zăpadă. Vântul devine activ în majoritatea masivelor, iar temperaturile ajung la valori potrivite pentru data din calendar.

