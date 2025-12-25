A murit Vera Alentova, actrița din „Moscova nu crede în lacrimi”, filmul sovietic care a câștigat un Oscar

Vera Alentova, vedeta filmului sovietic „Moscova nu crede în lacrimi”, peliculă recompensată cu premiul Oscar, a încetat din viață la vârsta de 83 de ani, a anunțat joi Teatrul Pușkin, transmite agenția EFE.

„Durerea noastră este nemărginită”, se arată în comunicatul care menționează că actrița Vera Alentova a lucrat la teatrul din Moscova în ultimii 60 de ani.

Alentova a jucat în numeroase filme artistice, însă rolul său cel mai important, care a catapultat-o spre faimă, a fost cel din „Moscova nu crede în lacrimi”, care a primit premiul Oscar în 1981. Acesta a fost al treilea film sovietic care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film străin.

Născută în 1942, actrița și-a făcut debutul în cinematografie în 1965 cu „Flying Days” și a jucat în aproximativ 30 de filme de-a lungul carierei sale.

În ultimii ani de viață s-a dedicat actoriei în seriale de televiziune, a publicat o autobiografie și a predat cursuri de actorie.

Actrița a suferit o lovitură devastatoare în urmă cu patru ani, odată cu moartea soțului ei, Vladimir Menșov, regizorul filmului 'Moscova nu crede în lacrimi', din cauza coronavirusului

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













