A murit Vera Alentova, actrița din „Moscova nu crede în lacrimi”, filmul sovietic care a câștigat un Oscar
Vera Alentova, vedeta filmului sovietic „Moscova nu crede în lacrimi”, peliculă recompensată cu premiul Oscar, a încetat din viață la vârsta de 83 de ani, a anunțat joi Teatrul Pușkin, transmite agenția EFE.
„Durerea noastră este nemărginită”, se arată în comunicatul care menționează că actrița Vera Alentova a lucrat la teatrul din Moscova în ultimii 60 de ani.
Alentova a jucat în numeroase filme artistice, însă rolul său cel mai important, care a catapultat-o spre faimă, a fost cel din „Moscova nu crede în lacrimi”, care a primit premiul Oscar în 1981. Acesta a fost al treilea film sovietic care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film străin.
Născută în 1942, actrița și-a făcut debutul în cinematografie în 1965 cu „Flying Days” și a jucat în aproximativ 30 de filme de-a lungul carierei sale.
În ultimii ani de viață s-a dedicat actoriei în seriale de televiziune, a publicat o autobiografie și a predat cursuri de actorie.
Actrița a suferit o lovitură devastatoare în urmă cu patru ani, odată cu moartea soțului ei, Vladimir Menșov, regizorul filmului 'Moscova nu crede în lacrimi', din cauza coronavirusului