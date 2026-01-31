Au fost și turiști care au preferat activități mai tihnite, cum ar fi un prânz în aer liber la Muzeul Astra, din Sibiu.

După o perioadă cu temperaturi pozitive pe timpul zilei, în Poiana Brașov a început să ningă și s-a așezat un nou strat de zăpadă. La prânz era coadă la instalațiile pe cablu. Toată lumea a vrut să se bucure de zăpada proaspătă.

Schior: ”Până diseară se mai prinde un pic și o să fie din ce în ce mai bine, să schiem frumos, că până la urmă asta urmărim, să fie pârtia bună. Chiar jos un pic se simțea ieri că este topită și începea să dispară”.

Turist: ”Zăpada de azi este foarte, foarte bună, mai bună decât ieri și decât acum două zile”.

Giuseppe a venit din Italia. Stă o săptămână la noi și are de gând să schieze în fiecare zi.

Turist: ”Sperăm să continue să ningă în seara asta, ca mâine să fie și mai frumos”.

O cartelă de schi costă 240 de lei pe zi pentru adulți și 140 lei pentru copiii de 6-12 ani.

”Doamne ferește, e minunat!”

În Sibiu, unii turiști au lăsat sportul deoparte, pentru că în curtea Muzeului Astra gospodarii locului au gătit la ceaun un prânz de iarnă: ciorbă de afumătură cu fasole boabe și tarhon și răcituri sau piftie cu usturoi, paprica și alte mirodenii.

Ciprian Ștefan, managerul Muzeului Astra: ”Am pus carnea cu oase la fiert, ca să obținem gelatina de care avem nevoie ca răcile să se lege. Acum la început, așa, după ochi, câteva căciuli de usturoi”.

Vizitatorii s-au orientat după miresmele care s-au răspândit pe aleile muzeului.

Femeie: ”Doamne ferește! Doamne ferește, e minunat! Ciorba e, nici nu mai zic, facem ture prin jur pe aici. Să adulmecăm, facem o tură să ne spalăm păcatele, mâncăm și după aceea mai facem câteva ture”.

Un astfel de prânz a costat 50 de lei, banii fiind considerați o donație pentru viitoarele ateliere.





