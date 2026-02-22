Pelicula româno-bulgară „Atlasul universului”, de Paul Negoescu, a fost premiată în secțiunea filmelor pentru copii. Iar secțiunea Forum a răsplătit producția „De capul nostru”, în regia lui Tudor Cristian Jurgiu, care explorează traumele copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.

Turnat în Germania și jucat în limba turcă, „Yellow Letters” surprinde criza mariajului dintre o actrița și un regizor-dramaturg, nevoiți să își lase în urmă viața confortabilă după ce soțul este pus la zid de autoritățile turce din cauza unor postări critice publicate online.

Ravnitul Urs de Aur a fost înmânat de regizorul german Wim Wenders, președintele juriului din acest an.

Ilker Catak: „Adevărata amenințare nu este printre noi. Este acolo, în afară. Sunt autocrații. Sunt partidele de extremă dreapta. Sunt nihiliștii vremurilor noastre, care încearcă să ajungă la putere și să distrugă modul nostru de viață. Să nu ne luptăm între noi. Să luptăm împotriva lor”.

Ursul de Argint - Marele premiul al juriului - a fost decernat peliculei ''Salvation''. În acest film, cineastul turc Emin Alper descrie escaladarea violenței într-un sat montan izolat după întoarcerea din exil a unui clan.

Cronicarii au fost impresionați de ceea ce consideră a fi o alegorie despre felul în care o presupusă amenințare este manipulată pentru a sădi panica și isteria, ce escaladează în genocid.

Ursul de Argint -premiul juriului a fost acordat peliculei ''Queen at Sea'', în regia cineastului american Lance Hammer. Juliette Binoche interpretează rolul Amandei, care apelează la politie pentru că tatăl vitreg continuă să întrețină relații sexuale cu mama ei, care suferă de demență în stare avansată. Demersul îi aruncă familia în mecanismele statului si nu e clar dacă acestea ajută sau mai mult fac rău. Interpreții celor două roluri secundare, britanicii Anna Calder-Marshall și Tom Courtenay, au împărțit Ursul de Argint pentru interpretare în rol secundar.

Actrița germană Sandra Hüller a primit laurii de interpretare în rol principal grație peliculei ''Rose'', o dramă alb-negru în care joacă partitura unei femei din Germania rurală a secolului al XVII-lea. În încercarea de a scăpa de constrângerile patriarhatului, eroina își duce viața ca un bărbat.

Cineastul britanic Grant Gee a fost recompensat cu Ursul de Argint pentru regie, grație peliculei ''Everybody Digs Bill Evans'', care fixează un moment de criză din carieră și viața legendarului pianist de jazz Bill Evans.

Co-producția româno-bulgară „Atlasul Universului”, regizată de Paul Negoescu, a primit Mențiunea specială a juriului Generation Kplus, secțiunea dedicată filmelor pentru copii a festivalului. Pelicula urmărește călătoria unui băiat de 10 ani, care, după ce cumpără din greşeală doi pantofi pentru piciorul drept, porneşte într-o călătorie ca să-l găsească pe cel stâng. Protagonistul filmului este Matei Donciu, un băiat de 11 ani aflat la prima sa experienţă cinematografică.

În secțiunea Forum, Confederația Internațională pentru Filmul de Artă și Eseu a decernat o mențiune lungmetrajului româno-italian „De capul nostru”, regizat de Tudor Cristian Jurgiu. Filmul are ca temă izolarea emoțională a copiilor condamnați la o maturizare prematură după ce părinții lor pleacă la muncă în străinătate.