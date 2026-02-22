Valorile termice vor depăși mediile climatologice în vest și sud-vest, deși primele zile aduc și episoade de precipitații, transmite Agerpres.

Evoluția vremii, pe zile

22–23 februarie: Încălzire accentuată, cu maxime între 1 și 9 grade. Ploi, lapoviță și ninsori la munte, condiții de polei în centru și nord-est. Vânt cu rafale de 55–70 km/h la munte.

23–24 februarie: Temperaturi „cu mult peste normal" în vest, sud-vest și local în centru. Maxime între 2 și 13 grade. Ploi în majoritatea regiunilor, averse în zonele intracarpatice, precipitații mixte la munte. În București: 3–4 grade ziua, -1–0 grade noaptea, cu ceață.

24–25 februarie: Ploi predominant în timpul zilei, lapoviță și ninsoare la munte. Maxime între 4 și 12 grade. În Capitală: ușoară încălzire, cu 5–7 grade ziua.

25–26 februarie: Vreme caldă pentru această dată, cu maxime între 4 și 14 grade. Precipitații slabe, mixte, mai ales în est. În București: 4–7 grade, cer variabil.

26 februarie – 1 martie: Temperaturi în general peste normal, cu variații de la o zi la alta. Probabilitate redusă de precipitații. În Capitală, valori în jurul mediilor climatologice.