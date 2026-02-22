„Exportatorii străini par să fi suportat o parte din această povară, estimată la aproximativ 10%", a declarat Fabio Panetta, sâmbătă, la Veneţia.

Acesta a adăugat că „iniţial, impactul a fost absorbit de marjele de profit ale firmelor americane, apoi a fost transferat parţial pe seama consumatorilor, care acum suportă aproximativ jumătate din povară".

Tarifele cresc inflaţia din SUA

Luând cuvântul la forumul anual Assiom-Forex, Panetta a subliniat că „per total, se estimează că tarifele au contribuit cu puţin peste jumătate de punct procentual la inflaţie, care rămâne peste ţinta Rezervei Federale".

Panetta a menţionat şi faptul că tarifele au dus la o reconfigurare geografică semnificativă a fluxurilor comerciale, precum o contracţie a importurilor americane din China, o creştere a importurilor americane din ţări terţe precum Mexic, Vietnam şi Taiwan şi o consolidare a prezenţei Chinei pe pieţele alternative.

„Astăzi, lumea este strâns interdependentă - nicio ţară nu poate prospera mult timp izolându-se", a spus Panetta.

Europa rămâne esenţială pentru economia americană

„SUA deţin încă o poziţie dominantă în domenii critice, cum ar fi tehnologia, capacitatea militară şi finanţele internaţionale şi pentru multe ţări, dezangajarea de ecosistemul american pur şi simplu nu este o opţiune viabilă", a spus Panetta.

Cu toate acestea, SUA au nevoie şi de Europa, care „absoarbe o cincime din exporturile de bunuri americane şi 40% din exporturile sale de servicii, generează o treime din profiturile externe ale multinaţionalelor americane şi deţine o volum substanţial de titluri de stat americane", a subliniat oficialul BCE.

Separat, Panetta, care este guvernatorul Băncii Italiei, a vorbit şi despre zona euro, despre care a spus că are instituţii puternice, dar suferă de o integrare economică şi financiară incompletă şi de necesitatea introducerii unui activ comun sigur.

Oficialul BCE cere obligaţiuni europene comune

„Obligaţiunile suverane europene ar permite finanţarea adecvată a bunurilor publice europene şi, în acelaşi timp, ar oferi investitorilor un activ de referinţă sigur şi lichid, stimulând astfel integrarea financiară a Uniunii", a spus Panetta, reiterând comentariile anterioare.

Panetta a vorbit şi despre inflaţie, spunând că riscurile sunt semnificative atât în sus, cât şi în jos, ceea ce înseamnă că „politica monetară trebuie să menţină o abordare flexibilă, ancorată în perspectiva pe termen mediu şi bazată pe o evaluare cuprinzătoare a datelor şi a implicaţiilor acestora pentru inflaţie şi creştere".

Donald Trump a primit vineri o lovitură serioasă, după ce Curtea Supremă a anulat cea mai mare parte a tarifelor vamale pe care le-a impus anul trecut, spunând că şi-a depăşit autoritatea invocând o lege federală privind puterile de urgenţă. Preşedintele SUA a răspuns prin impunerea unui tarif global de 10% şi promiţând o serie de investigaţii care i-ar putea permite să adopte mai multe tarife la import.