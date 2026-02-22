Motivul a fost că cei doi adulţi au fost agresivi verbal cu personalul companiei aeriene.

Femeia s-a aşezat pe jos, chiar la intrarea în avion şi, în condiţiile în care a refuzat să plece chiar şi după insistenţele poliţiştilor, a fost luată pe sus de către poliţiştii de frontieră.

Imagini devenite virale au fost publicate online de către o persoană care acuză comportamentul angajaţilor de la aeroportul din Otopeni. În imagini se vede cum o femeie stă pe jos, la intrarea într-un avion, iar mai mulţi poliţişti de frontieră încearcă să o determine să plece, pentru ca aeronava să poată decola.

„Nu, nu, nu, acuma, cu avionul ăsta plec! Nu înţelegeţi că nu plec cu alt avion? Eu am plătit bani, nu am vorbit urât cu nimeni nu am înjurat pe nimeni, n-am sărit la nimeni.”, spune femeia.

La un moment dat, după încercări repetate de a o convinge să plece de la uşa avionului, ea este luată pe sus de către forţele de ordine, moment în care fiica ei începe să ţipe. Mama şi bărbatul care o filmează acuză poliţiştii de agresiune, folosind copilul pentru a-i ţine la distanţă de ea şi încercând să se apropie din nou de uşa avionului.

Poliţiştii îl roagă pe bărbat să îşi calmeze însoţitoarea, care aparent îi este soţie, însă acesta refuză, continuând să filmeze şi spunând că forţele de ordine nu au voie să o atingă.

„Dumneavoastră sunteţi de vină că aţi speriat copilul”, îi spune, calm, un poliţist femeii, la care ea răspunde: „Da ce, mă ameninţi cu copilul în braţe?”.

Ulterior şi bărbatul este scos de pe rampa folosită pentru îmbarcare, în timp ce femeia ameninţă pe cineva, folosind cuvinte obscene.

„Uite, îţi place ce ai făcut? Te rup când ies afară!”, spune ea.

Oficialii Poliţiei de Frontieră au explicat, într-un punct de vedere transmis pentru News.ro, că cei doi nu au fost lăsaţi să urce în avion pentru că au fost agresivi verbal, bărbatul fiind agresiv şi în incita avionului, de unde a fost scos.

„La P.T.F. Aeroport Henri Coandă, la poarta de îmbarcare pentru o cursă cu destinaţia Londra, o familie formată din doi adulţi şi un minor a fost refuzată la îmbarcare de către comandantul aeronavei, ca urmare a comportamentului agresiv verbal manifestat de adulţi faţă de personalul companiei aeriene. La sosirea poliţiştilor de frontieră, persoanele adulte au continuat manifestările agresive şi au încercat să împiedice operaţiunile de închidere a aeronavei, blocând accesul şi tulburând ordinea publică. Întrucât bărbatul a avut un comportament violent şi nu s-a conformat solicitărilor legale, acesta a fost extras din aeronavǎ”, se arată în punctul de vedere al Poliţiei de Frontieră.

Reprezentanţii instituţiei precizează că fetiţa a rămas permanent în prezenţa mamei sale.

„În cauzǎ, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, conform Codului Aerian. Recomandăm pasagerilor să adopte un comportament responsabil şi respectuos pe durata prezenţei în aeroport, în timpul procedurilor de îmbarcare şi pe parcursul zborului, astfel încât siguranţa şi confortul tuturor persoanelor implicate să nu fie afectate”, mai transmite sursa citată.