Gerul și ninsorile revin în România. Jumătate de țară, sub cod galben de temperaturi extrem de scăzute și viscol

De sâmbătă și până miercuri, mai multe regiuni ale țării se vor afla sub galben de temperaturi scăzute, vânt, polei și ninsori viscolite.
Vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice. Dimineața și noaptea va fi ger la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul Transilvaniei, Muntenia și izolat în Oltenia și sudul Banatului, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade, iar în nordul Moldovei, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -16 și -8 grade. Local și temporar vor fi precipitații slabe cantitativ, predominant sub formă de ninsoare și pe alocuri se va forma polei și ghețuș. Vântul va prezenta intensificări local în regiunile estice și sudice cu viteze în general de 40...45 km/h, amplificând senzația de frig, iar din seara zilei de duminică până luni dimineață în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, temporar ninsoarea va fi viscolită.
Revine codul galben de ger
De 31 ianuarie, ora 10:00 până 01 februarie, ora 20:00, în cea mai mare parte a Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra în general între -10 și -5 grade. Noaptea va fi ger astfel că temperaturile minime se vor încadra între -14 și -10 grade.
Iar de duminică 01 februarie, ora 20:00, până pe 02 februarie, ora 10:0o, în Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa între -16 și -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei până în jurul a -20 de grade.
Avertizări de vreme rece în Capitală
Până duminică dimineața, în Capitală vremea se va răci. Cerul va fi noros și trecător în prima parte a zilei vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări noaptea, când se vor atinge viteze de 35...40 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 1 grad, iar cea minimă va fi de -6...-5 grade.
Duminică în restul zilei și luni dimineață, vremea va continua să se răcească, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade. Cerul va fi mai mult noros, iar seara și noaptea va ninge slab. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de până la 40...45 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de -9 grade.
Luni și marți, valorile termice se vor situa sub mediile multianuale. Cerul va avea înnorări în prima parte a intervalului, când trecător va fulgui, apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -3 grade, iar cea minimă de -10...-7 grade.
De marți și până miercuri după-amiază, vremea va fi rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -1...0 grade, iar cea minimă de -7...-6 grade.
