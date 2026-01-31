Gerul și ninsorile revin în România. Jumătate de țară, sub cod galben de temperaturi extrem de scăzute și viscol

Vremea
62606901
Shutterstock

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o informare de vreme geroasă, polei şi ninsoare viscolită, valabilă în toată ţara până miercuri, la ora 10:00.

autor
Aura Trif

De sâmbătă și până miercuri, mai multe regiuni ale țării se vor afla sub galben de temperaturi scăzute, vânt, polei și ninsori viscolite.

Vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice. Dimineața și noaptea va fi ger la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul Transilvaniei, Muntenia și izolat în Oltenia și sudul Banatului, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade, iar în nordul Moldovei, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -16 și -8 grade. Local și temporar vor fi precipitații slabe cantitativ, predominant sub formă de ninsoare și pe alocuri se va forma polei și ghețuș. Vântul va prezenta intensificări local în regiunile estice și sudice cu viteze în general de 40...45 km/h, amplificând senzația de frig, iar din seara zilei de duminică până luni dimineață în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, temporar ninsoarea va fi viscolită.

Revine codul galben de ger

De 31 ianuarie, ora 10:00 până 01 februarie, ora 20:00, în cea mai mare parte a Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra în general între -10 și -5 grade. Noaptea va fi ger astfel că temperaturile minime se vor încadra între -14 și -10 grade.


Iar de duminică 01 februarie, ora 20:00, până pe 02 februarie, ora 10:0o, în Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa între -16 și -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei până în jurul a -20 de grade.

Avertizări de vreme rece în Capitală

Până duminică dimineața, în Capitală vremea se va răci. Cerul va fi noros și trecător în prima parte a zilei vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări noaptea, când se vor atinge viteze de 35...40 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 1 grad, iar cea minimă va fi de -6...-5 grade.

Duminică în restul zilei și luni dimineață, vremea va continua să se răcească, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade. Cerul va fi mai mult noros, iar seara și noaptea va ninge slab. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de până la 40...45 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de -9 grade.

Luni și marți, valorile termice se vor situa sub mediile multianuale. Cerul va avea înnorări în prima parte a intervalului, când trecător va fulgui, apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -3 grade, iar cea minimă de -10...-7 grade.

De marți și până miercuri după-amiază, vremea va fi rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -1...0 grade, iar cea minimă de -7...-6 grade.

România va fi lovită de un val de aer polar. Se anunță temperaturi de până la -20°C, ninsori și vânt puternic

Sursa: ANM

Etichete: ger, frig, anm, temperaturi, cod galben, ninsori, viscol,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Eleonora Incardona a împlinit 35 de ani! E într-o relație cu un fotbalist cu 11 ani mai mic
Eleonora Incardona a împlinit 35 de ani! E într-o relație cu un fotbalist cu 11 ani mai mic
Citește și...
Vremea se schimbă din nou. Meteorologii au anunțat cum va fi în februarie. Temperaturi neobișnuite în următoarele săptămâni
Vremea
Vremea se schimbă din nou. Meteorologii au anunțat cum va fi în februarie. Temperaturi neobișnuite în următoarele săptămâni

Vreme mai caldă decât normalul și episoade frecvente de precipitații la nivelul întregii țări marchează următoarea lună, potrivit prognozei pentru intervalul 2 februarie – 2 martie 2026.

Cum va fi vremea în februarie, după gerul intens din ianuarie. Temperaturi neobișnuite în următoarele săptămâni
Vremea
Cum va fi vremea în februarie, după gerul intens din ianuarie. Temperaturi neobișnuite în următoarele săptămâni

Temperaturile se vor situa uşor peste cele specifice, până în 23 februarie, în toată ţara, anunţă marţi meteorologii. De asemenea, prognozează că săptămâna 26 ianuarie - 2 februarie va fi caracterizată de precipitaţii abundente în toate regiunile.

Meteorologii au anunțat ce urmează după valul de ger. Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni
Vremea
Meteorologii au anunțat ce urmează după valul de ger. Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni

Vremea va fi schimbătoare în următoarele două săptămâni (26 ianuarie - 8 februarie), valorile termice maxime vor fi pozitive pe întreg teritoriul, cu excepţia zonei montane, iar precipitaţiile se vor semnala în majoritatea zonelor aproape în fiecare zi.

Recomandări
Rușii spun că au oprit atacurile din Ucraina nu din motive umanitare, ci ca să-i facă o favoare lui Donald Trump
Stiri externe
Rușii spun că au oprit atacurile din Ucraina nu din motive umanitare, ci ca să-i facă o favoare lui Donald Trump

Volodimir Zelenski a confirmat că rușii s-au abținut, vineri, 30 ianuarie, să mai bombardeze infrastructura energetică a Ucrainei.

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe devine consilier onorific al premierului Ilie Bolojan
Stiri Politice
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe devine consilier onorific al premierului Ilie Bolojan

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, lider al partidului DREPT, devine consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, începând cu data de 2 februarie.

Cea mai mare pensie medie specială din decembrie 2025 a fost de 25.443 lei. Cine a încasat-o
Stiri Sociale
Cea mai mare pensie medie specială din decembrie 2025 a fost de 25.443 lei. Cine a încasat-o

Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în decembrie 2025, de 11.841 de persoane, cu 53 persoane mai multe comparativ cu luna anterioară, din care 7.864 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 31 Ianuarie 2026

02:05:59

Alt Text!
La Măruță
30 Ianuarie 2026

01:30:14

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Alimentele ultraprocesate dereglează hormonii foamei și ai sațietății. Crește astfel riscul de a deveni supraponderali. Ne explică dr. Loredana Bărbulescu, medic primar chirurgie generală. #Regina Maria

16:55

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Ianuarie 2026

01:45:58

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Unirea Slobozia - Hermannstadt 0-0, ACUM, pe Sport.ro. Duel cu miză în lupta pentru supraviețuire

Sport

Transfer tare pentru Oleksandr Zinchenko! Unde îl trimite Arsenal