În doar două luni, aproape jumătate din Ghețarul Hektoria s-a dezintegrat și a dispărut.

Într-un studiu condus de specialiști de la Universitatea din Colorado Boulder se arată că, în 2023, ghețarul a pierdut aproximativ opt kilometri de gheață în doar 60 de zile, scrie Science Daily.

Cercetarea, publicată de Nature Geoscience, a stabilit că factorul cheie a fost roca de bază plată de sub ghețar. Pe măsură ce gheața s-a subțiat, această fundație netedă a permis unor secțiuni mari să se ridice de pe sol și să plutească, declanșând un eveniment de desprindere a gheții neobișnuit și brusc.

