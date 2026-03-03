Vântul se întețește în Moldova și în zona înaltă a masivelor sudice, iar maximele se încadrează între 6 grade în nordul Moldovei și 18 grade în Banat.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici domină atmosfera însorită, iar temperaturile mai cresc față de ziua trecută. La amiază, termometrele vor indica în jur de 11 grade. Dimineața, în zonele joase sunt condiții de ceață.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim tot soare și vreme bună, poate și puțină ceață la începutul zilei. Vântul bate mai tare pe crestele Carpaților de Curbură, pe unde atinge viteze de 65 de km/h. Maximele, în creștere față de ieri, ajung la 12 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina urmează o zi însorită. Și pe-aici se mai încălzește puțin și vor fi în jur de 11 grade. Avem și ceva înnorări pe parcursul zilei - mai ales în zona montană -, dar condițiile de ploaie sunt foarte reduse. Vântul are unele intensificări în zonele joase.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș vremea rămâne caldă pentru această perioadă. Se vor atinge 13...14 grade. Pe-aici nu prea vedem norii, așa că atmosfera este destul de plăcută în miezul zilei.

Și în vestul României o să fie mai cald decât ar trebui. În Banat se vor înregistra cele mai ridicate valori din țară, de 18 grade. Avem soare toată ziua, câțiva nori inofensivi și un vânt liniștit în toată regiunea.

În Transilvania este cam frig la începutul zilei, în special în depresiuni, pe unde sunt și ceva condiții de ceață. Temperaturile cresc simțitor după prânz. Ajung pe la 15 grade în vestul provinciei, pe la Alba Iulia. Vântul se întețește pe crestele Meridionalilor și atinge viteze de 65 de km/h.

Și în Oltenia e posibil să apară ceața în primele ore. Mai târziu vedem și soarele și, dacă ceața nu durează foarte mult, temperaturile pot ajunge chiar și la 13 grade.

Cam la fel va fi și în ținuturile sudice: condiții de ceață dimineață, soare și vreme caldă mai târziu. Vântul nu pune probleme, iar după prânz se pot atinge chiar și 11 grade.

Vremea în București

În București s-ar putea să fie ceață la începutul zilei. Apoi se arată soarele și se mai încălzește față de ieri. Se vor atinge 11 grade. La noapte revin condițiile de ceață, iar minima ajunge la 2 grade.

Vremea la munte

La munte vremea se menține caldă pentru această perioadă. În masivele sudice și în cele estice se înnorează din când în când și e posibil să vină și o ploaie slabă, trecătoare. În zonele înalte din Carpații Meridionali și de Curbură se intensifică vântul și o să bată cu 65 de km/h.