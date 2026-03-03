Povestea ei arată cum simptomele aparent banale pot ascunde boli grave și cum tratamentul poate fi complicat de efecte secundare severe.

Katie Davis ducea viața tipică a unei studente ocupate când a început să simtă dureri de stomac. La 20 de ani, studentă în anul III și specializată în marketing la Universitatea Westchester din Pennsylvania, Davis își împărțea timpul între cursuri și job. Durerea din partea dreaptă sus a abdomenului era ușor de ignorat, deoarece apărea sporadic și trecea rapid.

Pe măsură ce trecea timpul, durerea — când apărea — se intensifica, uneori făcând-o să se îndoaie de durere. La trei luni de la primele simptome, s-a prezentat la un centru medical de urgență, aflându-se la casa de vacanță a familiei prietenului ei de la mare.

La unitatea respectivă nu exista echipament pentru ecografie și i s-a spus că, pe baza simptomelor, ar putea fi un chist ovarian, care, sperau medicii, va dispărea după următoarea menstruație.

Suspiciunea inițială: cancer de colon

Davis a fost sfătuită să monitorizeze durerea și să meargă la camera de urgență dacă apăreau și alte simptome, precum febră sau greață. Câteva zile mai târziu, când a început să aibă frisoane și vărsături la casa părinților, Davis a făcut exact asta.

„A fost prima dată când mi s-a spus ceva mai grav decât un chist ovarian”, a spus Davis.

Conform ecografiei și tomografiei computerizate, colonul ei era inflamat și părea să aibă lichid liber, ceea ce putea indica o infecție, un traumatism sau cancer.

Medicul de la urgențe a suspectat boala Crohn sau colita ulcerativă, sau, în cazuri mai grave, cancer de colon. A programat o colonoscopie.

„Nu credeam că voi afla că am cancer sau ceva cu adevărat grav”, a spus Davis.

Primul semn că ceva era în neregulă

Primul semn că ceva nu era în regulă a fost când s-a trezit după procedură. A observat că a fost plasată într-o cameră separată de ceilalți pacienți de la colonoscopie. Medicul care a efectuat procedura i-a spus ei și mamei sale că este „destul de sigur” că masa din colonul lui Davis era canceroasă. „A spus că face asta de suficient timp încât putea să-și dea seama”, a spus ea.

La scurt timp după, Davis a fost diagnosticată cu cancer de colon în stadiul 2.

„Nu știam ce să gândesc sau ce să simt”, a spus Davis despre momentul în care a aflat diagnosticul. „Definitiv, am rămas amorțită și confuză la început”

Tratament complicat de efectele secundare

După diagnostic, Davis a suferit o intervenție chirurgicală la colon și ar fi trebuit să înceapă trei luni de chimioterapie, dar efectele secundare au complicat tratamentul.

„Nu am putut tolera chimioterapia mai agresivă”, a spus Davis. A dezvoltat oboseală extremă, greață și neuropatie, care se manifesta ca „ace și înțepături” în mâini ori de câte ori întâlnea schimbări de temperatură. Cel mai alarmant efect secundar a fost pierderea vederii.

„Vederea mea devenea complet neagră”, a spus Davis. Părinții ei au cercetat medicamentul, oxaliplatin, care poate provoca probleme de vedere la unii pacienți. Davis a descoperit și organizația Colorectal Cancer Alliance (CCA) și a spus că aflarea altor povești similare despre efectele secundare comune a ajutat-o să rămână informată despre opțiunile alternative de tratament.

Davis a fost pusă pe chimioterapie orală, prelungind tratamentul de la trei la șase luni. Singurul avantaj a fost că nu a mai trebuit să călătorească pentru tratament, putând să ia medicamentul oriunde mergea.