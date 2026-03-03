În urma evenimentului, soția bărbatului a făcut atac de panică, iar locuința a fost distrusă.

„Detașamentul de Pompieri Vaslui a intervenit în data de 02 martie, în jurul orei 15:00, la un incendiu de locuință în localitatea Găvanu, comuna Bogdana. Nu au fost surprinse persoane în locuință în momentul izbucnirii incendiului. La fața locului s-a intervenit cu o autospecială de stingere și o autocisternă transport apă, cu opt militari. Ajunși la locul evenimentului, pompierii au constatat că arderea se manifesta în interiorul locuinței, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, cu pericol de extindere și la acoperișul casei.

Din primele informații, o persoană de sex masculin aflată la fața locului a intrat în stop cardio-respirator, fiind trimis și un echipaj TIM care, în momentul sosirii la locul evenimentului, a efectuat manevrele de resuscitare, dar, din păcate, la scurt timp persoana a fost declarată decedată. O altă persoană aflată la fața locului, respectiv o femeie, a suferit un atac de panică, fiind transportată la UPU Vaslui”, au transmis reprezentanții ISU Vaslui.

Reprezentanții ISU au informat despre caz după ce evenimentul a devenit public pe rețelele de socializare, mai multe persoane exprimându-și revolta din cauza faptului că autospecialele plecate la intervenție ar fi ajuns târziu, după ce au rămas împotmolite.

„Cu privire la evenimentul de la Găvanu, comuna Bogdana, comunicăm faptul că apelul a fost la ora 14:50, iar echipele de intervenție au ajuns la fața locului la ora 16:01, din cauza calității drumului din zona respectivă”, a declarat, pentru AGERPRES, Edmond Cozma, din cadrul ISU Vaslui.

Polițiștii au demarat cercetări în acest caz, urmând să stabilească împrejurările producerii incidentului.