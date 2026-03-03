Actorul Morgan Freeman l-a criticat dur pe Donald Trump şi a comparat SUA cu Germania nazistă: „E un infractor”. VIDEO

Fiecare celebru de la Hollywood are propriile comentarii anti-Trump. La fel ca Joe Rogan, Kristen Stewart, Rosie O’Donnell, Mark Ruffalo și, mai recent, Robert De Niro, Morgan Freeman întâmpină dificultăți în a accepta politicile președintelui american.

Actorul, câștigător al unui premiu Oscar în 2005 pentru rolul lui Eddie Dupris în „Million Dollar Baby”, a declarat pe platourile emisiunii „MS Now” că liderul republican este „un infractor cu 34 de condamnări” și că a condus Statele Unite „direct în zid” de la învestirea sa în ianuarie 2025.

„Pot folosi blasfemii?”, l-a întrebat el pe moderator. „Cum poate un infractor – și mă refer la un infractor condamnat – să fie ales președinte?”.

Referire la cele 34 de acuzații împotriva lui Trump

Vedeta din „The Shawshank Redemption” și „Now You See Me” se referea la cele 34 de acuzații aduse lui Donald Trump în 2024, provenite dintr-un caz de falsificare de documente care implică o vedetă porno. În cele din urmă, fostul președinte a fost achitat de Curtea Penală din Manhattan.