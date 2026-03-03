Actorul Morgan Freeman l-a criticat dur pe Donald Trump şi a comparat SUA cu Germania nazistă: „E un infractor”. VIDEO

Război în Iran, ziua a patra. Israelul anunţă că a atacat preşedinţia şi Consiliul de Securitate de la Teheran
Stiri externe
Morganfreeman
Getty

Actorul Morgan Freeman, în vârstă de 88 de ani, a declarat într-o transmisiune televizată în direct că președintele american este „un infractor condamnat” și că alegerea sa duce țara „direct în zid”.

autor
Mihaela Ivăncică

Fiecare celebru de la Hollywood are propriile comentarii anti-Trump. La fel ca Joe Rogan, Kristen Stewart, Rosie O’Donnell, Mark Ruffalo și, mai recent, Robert De Niro, Morgan Freeman întâmpină dificultăți în a accepta politicile președintelui american.

Actorul, câștigător al unui premiu Oscar în 2005 pentru rolul lui Eddie Dupris în „Million Dollar Baby”, a declarat pe platourile emisiunii „MS Now” că liderul republican este „un infractor cu 34 de condamnări” și că a condus Statele Unite „direct în zid” de la învestirea sa în ianuarie 2025.

„Pot folosi blasfemii?”, l-a întrebat el pe moderator. „Cum poate un infractor – și mă refer la un infractor condamnat – să fie ales președinte?”.

Referire la cele 34 de acuzații împotriva lui Trump

Vedeta din „The Shawshank Redemption” și „Now You See Me” se referea la cele 34 de acuzații aduse lui Donald Trump în 2024, provenite dintr-un caz de falsificare de documente care implică o vedetă porno. În cele din urmă, fostul președinte a fost achitat de Curtea Penală din Manhattan.

„Verdictul a fost pronunțat înainte ca el să intre măcar în Biroul Oval, așa că pur și simplu nu are niciun sens pentru mine că a venit la Casa Albă”, a exclamat Morgan Freeman.

În același interviu, el a mărturisit că situația actuală din Statele Unite „îi amintește constant de Germania din 1935”. Acest lucru se datorează, în special, Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE), care deportează zeci de mii de migranți din SUA în fiecare lună.

„Ce se întâmpla în Germania?”, a continuat Morgan Freeman. „Cămășile brune, acei oameni care mărșăluiau, mai ales la Berlin, adunau oameni, îi puneau în vagoane de tren și îi trimiteau în altă parte… la fel este și aici cu această administrație care vrea să construiască centre mari de detenție.”

Îngrijorarea pentru generația tânără

Toate acestea îl îngrijorează pe actorul care promovează în prezent serialul „The Gray House”, pe care îl coproduce alături de Kevin Costner.

Morgan Freeman spune că este speriat de lumea în care trăiește tânăra generație. „Nu știu ce să le spun tinerilor, în afară de faptul că trebuie să fie conștienți de direcția în care ne îndreptăm, de situația noastră actuală și de viitor”, a afirmat el pe platourile emisiunii „MS Now”.

Înainte de a concluziona, Freeman a transmis un mesaj clar: „Dacă nu sunt de acord, există o modalitate sigură de a schimba țara noastră: să voteze.”

Sursa: News.ro

Etichete: actor, SUA, iran, razboi, morgan freeman,

Dată publicare:

