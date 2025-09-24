Director ANM: România va intra într-un proces de răcire. Minimele ajung la -3, -2 grade. Nu excludem să avem ninsori la munte

Vremea
24-09-2025 | 16:10
oameni pe strada
Shutterstock

România va avea o răcire a vremii, cu minime de -2/-3 grade în depresiuni și maxime de 25-26 de grade în sud, a anunțat miercuri șefa ANM, Elena Mateescu.

autor
Aura Trif

"Vremea va intra într-un proces de răcire astăzi (miercuri, n.r.), în partea de vest, nord şi centru, temperaturile maxime nu vor depăşi 17-18 grade, mai putem înregistra 30-32 de grade în sud-vest, în Banat şi sud-vestul Olteniei. De mâine însă, răcirea se va resimţi în toată ţara, cu maxime în sud de cel mult 25-26 de grade, iar în jumătatea nordică de cel mult 17-18 grade. Minimele, la final de săptămână, vor fi negative, spre -3, -2 grade Celsius în depresiuni, în timp ce în restul zonelor extracarpatice şi în zonele mai joase, cel mult 7-8 grade", a precizat Mateescu.

În privinţa precipitaţiilor, ea a adăugat că acestea se vor semnala în special în regiunile intracarpatice şi în zonele de sud şi est, cu cantităţi de 10-15 litri/mp, în timp ce intensificările de vânt vor fi susţinute, de 40-50 km/h şi chiar de 60-70 km/h, pe creste.

Mateescu nu exclude şi apariţia ninsorilor în următoarele zile, în unele zone din ţară. "Dacă temperaturile - aşa cum menţionam - vor scădea, cu siguranţă în zonele montane, pe creste, la mai mult de 1.500 metri, şi vor fi preponderent negative, din precipitaţiile sub formă lichidă, nu excludem să avem transformarea lor în formă solidă", a adăugat şefa ANM.

Cum va fi vremea în Capitală

Și în Capitală se va resimţi o răcire a vremii în următoarele zile, iar la final de săptămână maximele nu vor mai depăşi 19 grade Celsius.

Citește și
oameni pe strada
Vremea azi, 24 septembrie. România se împarte între caniculă și temperaturi normale pentru toamnă

În Bucureşti, în următoarele zile, de la o zi la alta, vom resimţi temperaturile coborâte, astfel încât la final de săptămână să înregistrăm cel mult 18-19 grade şi minime în jurul a 7-8 grade", a subliniat Elena Mateescu.

În ceea ce priveşte prognoza pentru luna octombrie, directorul general al ANM a transmis că se vor semnala, cu siguranţă, alternanţe de perioade mai reci, urmate de perioade mai calde, dar gradul de acurateţe va fi actualizat prin prognozele pe termen mediu şi scurt. "Dar, aşa cum deja ne-am obişnuit şi este o tendinţă, alternanţa de vreme caldă, urmată de perioade mai reci va rămâne de interes până la finalul anului", a concluzionat Elena Mateescu.

Șofer de 76 de ani, reținut pentru violență în trafic. Ar fi lovit și urmărit o femeie

Sursa: Agerpres

Etichete: vremea in Bucuresti, anm, frig, racoare,

Dată publicare: 24-09-2025 16:10

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
Vremea se va răci începând de miercuri. Regiunile în care temperaturile scad cu până la 15 grade Celsius | HARTĂ
Vremea
Vremea se va răci începând de miercuri. Regiunile în care temperaturile scad cu până la 15 grade Celsius | HARTĂ

Meteorologii avertizează că vremea se va răci accentuat, miercuri, în nordul şi centrul Moldovei, apoi şi în celelalte regiuni, cu temperaturi care vor fi cu aproximativ 10 - 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente.

Vremea azi, 24 septembrie. România se împarte între caniculă și temperaturi normale pentru toamnă
Vremea
Vremea azi, 24 septembrie. România se împarte între caniculă și temperaturi normale pentru toamnă

Miercuri, vremea se răcește accentuat în nord-estul țării. Pe aici, temperaturile se apropie de normal și vor fi 18, 19 grade în Bucovina. În majoritatea zonelor însă, se face mult mai cald decât ar trebui, iar în Banat se vor atinge 32 de grade.

Recoltele de porumb dispar peste noapte. Fermierii își pierd munca de un an, iar hoții sunt de negăsit
Stiri Diverse
Recoltele de porumb dispar peste noapte. Fermierii își pierd munca de un an, iar hoții sunt de negăsit

E vremea recoltelor, dar și a furturilor de pe câmpuri. Gospodarii spun că atunci când nu sunt acasă, hoții culeg roadele muncii lor de peste an.  

Recomandări
Ilie Bolojan: Am convenit un deficit de 8,4%. Mă gândesc cum să ieșim la liman, nu să demisionez. Nu intrăm în recesiune
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Am convenit un deficit de 8,4%. Mă gândesc cum să ieșim la liman, nu să demisionez. Nu intrăm în recesiune

Premierul Ilie Bolojan a prezentat la Palatul Victoria concluziile întâlnirilor de la Bruxelles, detalii despre rectificarea bugetară și continuarea reformelor.

Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an
Stiri Justitie
Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an

Mercenarul Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai, după ce a fost dat în urmărire internaţională de autorităţile române pentru că a fugit din ţară, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

BBC: Care au fost principalele idei ale discursului lui Donald Trump la ONU. De la
Stiri externe
BBC: Care au fost principalele idei ale discursului lui Donald Trump la ONU. De la "Epoca de Aur a SUA" la "Moartea Europei"

Discursul lui Donald Trump în fața Națiunilor Unite a fost una dintre cele mai clare expuneri ale modului în care vede lumea, ideologia sa în forma sa cea mai brută, scrie BBC. Acum șase ani, publicul lui Trump de la ONU a râs, anul acesta a tăcut...

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Septembrie 2025

48:13

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28