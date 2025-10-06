Cod roșu de ploi abundente în trei județe din țară. Alte zone sunt sub avertizare de Cod portocaliu și galben. Hartă

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni, o avertizare Cod roşu de ploi abundente, care vizează judeţele Constanţa, Călăraşi şi Ialomiţa începând de marţi seara.

Potrivit meteorologilor, în aceste judeţe, în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 - 8 octombrie, ora 23:00, va ploua abundent, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 110, 120 l/mp.

Pe de altă parte, tot de marţi seara de la ora 21:00, până miercuri noaptea la ora 23:00, un Cod portocaliu de ploi importante cantitativ vizează judeţe din Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei şi sud-estul Transilvaniei, unde se vor acumula cantităţi de apă de 60, 90 l/mp şi izolat de 100 l/mp.

ANM

A fost emis, de asemenea, şi un Cod galben de ploi şi vânt puternic, care va fi valabil în acelaşi interval, în judeţe din centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul şi sudul Olteniei şi în vestul Carpaţilor Meridionali, unde se vor acumula 25, 30 l/mp şi izolat 40, 50 l/mp.

În judeţele marcate cu Cod galben, Vrancea, Galaţi, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Tulcea şi Ilfov, dar şi în municipiul Bucureşti, vântul va avea intensificări cu rafale de 50, 70 km/h.

În Carpaţii Meridionali, la altitudini de peste 1.700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60, 90 km/h) şi se va depune strat de zăpadă (10, 30 cm).

