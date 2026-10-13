Cod galben de vânt în opt județe. ANM anunță rafale de până la 70 km/h, ploi și lapoviță la munte

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de marţi, de la ora 10.00, până miercuri, la ora 18.00, aceasta vizând intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ şi precipitaţii mixte la altitudini mai mari de 1.500 de metri, potrivit News.ro.

Astfel, în Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei şi în estul Munteniei vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45...55 km/h, iar pe parcursul zilei de marţi local şi în Banat şi Crişana (viteze de până la 35...45 km/h). În zona înaltă a Munţilor Banatului, a Carpaţilor Meridionali şi a Carpaţilor de Curbură vor fi rafale de 60...80 km/h.

În cea mai mare parte a Olteniei şi în Dobrogea, pe parcursul zilei de marţi va continua să ploua moderat cantitativ şi se vor acumula pe arii restrânse cantităţi de apă de 10...20 l/mp. La altittudini mari, în general de peste 1.500 de metri, cu precădere în Carpaţii Meridionali, vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Meteorologii au menţionat că vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată.

Totodată, ei au emis o atenţionare Cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă de marţi, de la ora 10.00, până miercuri, la aceeaşi oră, în judeţul Tulcea şi în zona de litoral a judeţului Constanţa.

”În intervalul menţionat, în cea mai mare parte a Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h”, a transmis ANM.