Cod galben de vânt în opt județe. ANM anunță rafale de până la 70 km/h, ploi și lapoviță la munte

Vremea
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Meteorologii anunţă că, marţi şi miercuri, vremea va fi mai rece decât ar fi normal în această perioadă şi vor fi intensificări ale vântului, ploi şi precipitaţii mixte, la altitudini mai mari de 1.500 de metri. 

autor
Aura Trif

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de marţi, de la ora 10.00, până miercuri, la ora 18.00, aceasta vizând intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ şi precipitaţii mixte la altitudini mai mari de 1.500 de metri, potrivit News.ro.

Avertizări de vânt și ploi în zona litoralului și a Deltei

Astfel, în Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei şi în estul Munteniei vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45...55 km/h, iar pe parcursul zilei de marţi local şi în Banat şi Crişana (viteze de până la 35...45 km/h). În zona înaltă a Munţilor Banatului, a Carpaţilor Meridionali şi a Carpaţilor de Curbură vor fi rafale de 60...80 km/h.

În cea mai mare parte a Olteniei şi în Dobrogea, pe parcursul zilei de marţi va continua să ploua moderat cantitativ şi se vor acumula pe arii restrânse cantităţi de apă de 10...20 l/mp. La altittudini mari, în general de peste 1.500 de metri, cu precădere în Carpaţii Meridionali, vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Meteorologii au menţionat că vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată.

Totodată, ei au emis o atenţionare Cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă de marţi, de la ora 10.00, până miercuri, la aceeaşi oră, în judeţul Tulcea şi în zona de litoral a judeţului Constanţa.

”În intervalul menţionat, în cea mai mare parte a Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h”, a transmis ANM.

Cod galben de miercuri în 8 județe

O altă atenţionare Cod galben, vizând tot intensificări ale vântului, va fi în vigoare miercuri, între orele 10.00 şi 18.00, în judeţele Vrancea, Buzău, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Tulcea, Brăila şi Galaţi.

În intervalul menţionat, în sudul Moldovei, estul Munteniei şi Dobrogea vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h.

În zona municipiului Bucureşti, marţi vremea va fi închisă şi rece. Trecător, va ploua slab (cantitate de apă de 1...3 l/mp), iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă, mai scăzută decât cea specifică datei, va fi de 14...15 grade şi cea minimă de 6...7 grade.

Miercuri, vremea se va menţine rece pentru această dată. Vor mai fi înnorări temporare şi condiţii de ploaie slabă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maxima va fi de 16...17 grade.

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Sursa: News.ro

Etichete: ploi, vant, anm, prognoza meteo, vreme rea,

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