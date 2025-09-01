Cod galben de temperaturi ridicate în 16 județe și în Capitală. Maximele ajung la 35 de grade

01-09-2025
Meteorologii au emis Cod galben de caniculă marți în mai multe regiuni, iar la București temperatura va ajunge la 35 de grade, cu disconfort termic ridicat.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, valabilă marţi, între orele 12.00 şi 21.00, în judeţele Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, în municipiul Bucureşti şi parţial în Vrancea, Buzău, Tulcea şi Constanţa.

Astfel, marţi, în Banat, sudul Olteniei şi al Moldovei, în sudul, centrul şi estul Munteniei şi în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 35 de grade.

Temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă şi disconfort termic vor fi, miercuri, în sudul şi estul ţării.

În zona municipiului Bucureşti, marţi, între orele 12.00 şi 21.00, vremea va fi călduroasă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade.

Stiri actuale
Două autoturisme de peste 215.000 de euro, căutate pentru confiscare, au fost descoperite la frontiera de vest a României.

