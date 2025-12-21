Dronă care are agățată o paraşută, găsită într-o pădure din Argeş. Autoritățile investighează proveniența aparatului

21-12-2025 | 13:00
drona

Un bărbat care duminică participa la o vânătoare a anunţat autorităţile că a găsit o dronă, căzută printre arbori, din zona comunei argeşene Lereşti Poliţia a anunţat instituţiile abilitate pentru a face verificări.

autor
Vlad Dobrea

„Astăzi 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:40, Poliţia Municipiului Câmpulung a fost sesizată telefonic de către un bărbat în vârstă de 49 de ani, din comuna Lereşti, judeţul Argeş, participant la o vânătoare organizată, cu privire la faptul că, într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu, comuna Lereşti, ar fi fost identificat un obiect zburător posibil de tip dronă, prăbuşit printre copaci”, anunţă Poliţia judeţeană Argeş.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că este o dronă de mari dimensiuni cu lăţimea de doi metri. Aparatul are ataşată o paraşută şi este intact.

Un echipaj al poliţiei a mers de urgenţă în zona indicată şi a delimitat zona în care se află aparatul de zbor, măsura fiind luată pentru a preveni orice riscuri pentru persoane sau bunuri.

Poliţia a informat instituţiile abilitate, conform competenţelor legale, pentru efectuarea cercetărilor specifice şi stabilirea naturii obiectului, precum şi a împrejurărilor în care acesta a ajuns în zona respectivă.

