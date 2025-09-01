Un CEO milionar a fost filmat în timp ce fura șapca semnată a unui copil la US Open. VIDEO

Piotr Szczerek, CEO-ul unei companii din Polonia, a fost filmat furând o șapcă semnată de un tenismen, care era destinată unui copil. Gestul a stârnit un val de critici și a declanșat un scandal pe online.

Videoclipul viral îl arată pe Piotr Szczerek, directorul general al companiei de pavaje Drogbruk din Polonia, luând o șapcă semnată de spotrivul Kamil Majchrzak după victoria acestuia împotriva lui Karen Khachanov la US Open. Șapca era destinată unui tânăr fan pe nume Brock. Înainte ca băiatul să o primească, Szczerek a luat-o și a îndesat-o în geanța soției, în văzul tuturor, scrie New York Post.

TERRIBLE! Pro tennis player attempts to give a hat to a child at the US Open. An adult steps in and vultures it. Who does this? Should there be any punishment? pic.twitter.com/Fgzf591jLa — Don Lewis (@DonLew87) August 29, 2025

„Evident, a fost o neînțelegere”, a spus jucătorul de tenis profesionist Kamil Majchrzak, adăugând că Szczerek sponsorizează federația de tenis din Polonia.

Un videoclip postat sâmbătă pe Instagramul Majchrzak îl arată reunindu-se cu tânărul fan încântat, pe nume Brock, și cu familia acestuia oferindu-i cadouri, făcând poze și discutând cu ei.

Omul de afaceri și-a dezactivat între timp conturile de social media după ce incidentul a stârnit furie generalizată. Concetățenii lui l-au criticat rapid pe un site polonez de căutare a unui loc de muncă, numindu-l „sac de gunoi”, „hoț obișnuit”, „escroc primitiv” și „nemernic rușinos”.

Secțiunea de recenzii a Drogbruk Polonia de pe rețeaua socială poloneză Gowork a devenit un centru de critici după viralizarea videoclipului de la US Open. Mii de utilizatori au lăsat comentarii negative. Ratingul companiei a scăzut brusc la 1,4 stele, scrie The Economic Times.

Expresii precum „reacția negativă împotriva Drogbruk”, „scandalul CEO-ului polonez” și „controversa CEO-ului Drogbruk” au devenit frecvente în discuțiile online.

CEO-ul polonez Piotr Szczerek și compania sa Drogbruk sunt acum sub atenția publică după videoclipul viral de la US Open. Incidentul a dus la critici pe scară largă și întrebări despre etică, spirit sportiv și reputația mărcii.

O presupusă declarație a milionarului circulă pe online

O presupusă declarație a milionaruliu polonez Piotr Szczerek Gowork a fost tradusă în engleză și distribuită pe scară largă. Autenticitatea ei nu a putut fi confirmată. „Recentul incident de la meciul de tenis a provocat o agitație disproporționată în mediul online. Totul se reduce, desigur, la celebra pălărie. Da, am luat-o. Da, am făcut-o repede. Dar, așa cum am spus întotdeauna, în viață primul venit, primul servit. Înțeleg că unor oameni s-ar putea să nu le placă, dar vă rog, să nu facem un scandal global din cauza pălăriei. E doar o pălărie. Dacă ați fi fost mai rapizi, ați fi luat-o voi. În ceea ce privește ura online, vă reamintesc că insultarea unei persoane publice este pasibilă de răspundere legală. Toate comentariile jignitoare, calomniile și insinuările vor fi analizate pentru a se stabili posibilitatea de a se ajunge în instanță. În concluzie, capul sus, pălăriile jos, mai puțină răutate, mai mult spirit sportiv.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













