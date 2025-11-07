Cod galben de ploi abundente și vânt în două județe, până duminică dimineață. Cum va fi vremea în București

O atenţionare Cod galben de ploi importante cantitativ este valabilă până duminică dimineaţa în judeţele Gorj şi Mehedinţi, precum şi o informare de vânt şi precipitaţii mixte, ce vizează arii mai extinse.

În intervalul 7 noiembrie, ora 10:00 - 9 noiembrie, ora 10:00, în judeţele Mehedinţi şi Gorj, cu precădere la munte, va ploua şi se vor acumula cantităţi de 60 - 80 de litri/mp, notează ANM.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, va fi valabilă o informare de vreme rea în Oltenia, nord-vestul Munteniei şi sudul Banatului, zone în care va ploua pe arii extinse şi se vor acumula cantităţi însemnate de apă, local de 25 - 30 de litri/mp, izolat de peste 40 - 50 de litri/mp.

Temporar, vântul va avea intensificări în masivele sudice, cu rafale de 70 - 80 km/h pe creste, precum şi în sudul Banatului, în special pe parcursul zilei de sâmbătă, cu viteze de 50 - 60 km/h.

În Carpaţii Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, se vor semnala precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Prognoză meteo București

07.11.2025 Ora 10:00 - 08.11.2025 Ora 08:00

Cerul se va menține înnorat și temporar va mai ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi

de 12...13 grade, iar cea minimă de 7...8 grade.

08.11.2025 Ora 08:00 - 09.11.2025 Ora 10:00

Cerul va avea înnorări și trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi

de 14...15 grade, iar cea minimă de 8...11 grade. Cu precădere la sfârșitul intervalului va crește probabilitatea de

ceață.



