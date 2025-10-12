Barometrul Sportului: 1 din 3 români evită activitatea fizică. Clujenii, provocați la o cursă de mers pe jos în ploaie

12-10-2025 | 09:11
Un român din trei declară că nu face mișcare aproape deloc, arată Barometrul Sportului în România. Iar motivația scade odată cu vârsta.

Doina Plăcintă

Pentru că orice fel de mișcare este benefică, nu doar sportul intensiv, la Cluj-Napoca a fost organizată o cursă de ... mers pe jos, pe o distanță de 11 kilometri.

Pe o vreme ploioasă, cu 13 grade în termometre, sute de oameni au acceptat provocarea și au intrat în cursă, mulți cu familia și animalele de companie.

Barometrul Sportului în România arată că aproape 70% dintre români și-ar fi dorit să facă mai multă mișcare. Cei mai mulți se plâng că nu au timp. Alții ... au rețineri.

Deși în multe parcuri sunt amenajate zone unde oamenii pot face mișcare, datele analizei mai arată că mulți români evită să facă sport în spații publice din cauza fricii de a fi judecați pentru corpul lor sau a modului în care fac exercițiile. Iată de ce, mersul pe jos este o alternativă. Contează însă și numărul pașilor. De pildă, astăzi am făcut doar 1760 de pași. Ceea ce este puțin, spun specialiștii.

Larisa Rusu, Nutriționist: „Ar fi indicat undeva de la 7000 chiar și spre 10.000 de pași// Tocmai ca să reușim să punem metabolismul în mișcare și la a regla glicemia, insulina, din corpul nostru și totodată la produce hormonii fericirii ajută și la apreveni multe patologii, printre care și bolile cardiovasculare.”

Cei care sunt adepții mișcării spun că sportul le dă o stare de bine.

Sursa: Pro TV

Etichete: cluj, plimbare,

Duminică, 12 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

