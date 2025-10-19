Vremea azi, 19 octombrie 2025. Temperaturile scad în toată țara și apar ploi în unele regiuni

Duminică temperaturile continuă să scadă și vremea devine rece în majoritatea zonelor. În prima parte a zilei avem câțiva nori de ploaie în centru și în regiunile estice, iar vântul prinde putere în zona centrală, în est și în sud-vestul extrem.

Vor fi doar 6 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în Lunca Dunării.

În Dobrogea și Bărăgan norii se risipesc treptat, iar în primele ore e posibil să picure trecător, pe suprafețe restrânse. Maximele rămân la valori similare cu cele de ieri și vor fi în jur de 17 grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, ziua începe cu înnorări și poate câteva ploi slabe, în unele zone. După-amiază iese soarele, iar temperaturile se opresc la 16 grade. Vântul are intensificări și atinge viteze mai mari în zona Carpaților de Curbură – 90 km/h.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim tot vreme schimbătoare: înnorări și câțiva stropi de ploaie în prima parte a zilei, soare și vreme bună – mai târziu. Se face mai frig decât sâmbătă, iar maximele nu mai trec de 13 grade. Vântul agită atmosfera cu rafale de până la 60 km/h.

Vremea în Transilvania

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș avem ceva înnorări, dar pe-aici condițiile de ploaie sunt foarte reduse. Vor fi și perioade însorite, însă temperaturile scad și vremea devine rece pentru această perioadă.

În ținuturile vestice găsim soare, vreme bună și temperaturi cu 2–3 grade mai mici decât cele de ziua trecută. În sudul Banatului, pe la Reșița, se ating în jur de 15 grade.

În Transilvania cerul se degajează treptat. După orele prânzului domină atmosfera însorită, însă, chiar și așa, se face mai frig decât ieri și NU vor fi mai mult de 12 grade – pe la Alba Iulia. În prima parte a zilei o să plouă trecător, iar la munte, la altitudini mari, vin ceva ninsori sau lapoviță.

Vremea în Oltenia

În Oltenia urmează o zi frumoasă. Norii apar sporadic, iar temperaturile rămân la valori similare cu cele de ieri – 16–17 grade. În primele ore sunt ceva condiții de ceață pe la câmpie.

În ținuturile sudice norii se risipesc treptat. Vântul se întețește, iar în Lunca Dunării, după prânz, maximele ating valori normale pentru acest moment al anului: la Giurgiu vor fi 18 grade.

Vremea în București

În București vedem puțin soarele printre nori, însă nu mai vorbim despre ploi. Vremea rămâne rece, iar la amiază vor fi în jur de 17 grade. Peste noapte minima ajunge la zero grade la marginea orașului.

Luni se înseninează, însă atmosfera se menține rece și termometrele vor indica 16 grade. În noaptea următoare temperaturile coboară din nou până aproape de pragul înghețului.

Marți avem încă o zi frumoasă. Norii apar sporadic, vântul va fi activ și se mai încălzește puțin. După prânz se ating 18 grade.

Miercuri se face mai cald și temperatura urcă până la 20 de grade. Norii se înmulțesc, însă ploile lipsesc din prognoză. Dimineață și în noaptea de miercuri spre joi e posibil să se formeze ceață.

Vremea la munte

La munte temperaturile continuă să scadă. În Carpații Orientali și în estul Meridionalilor se mai înnorează și o să ningă sau o să cadă lapoviță. După-amiază norii se risipesc, iar vântul bate tare în masivele sud-estice.

Luni vremea frumoasă cuprinde toată zona montană, însă temperaturile se mențin la valori scăzute. Pe seară vântul prinde putere în Munții Banatului.

Marți temperaturile încep să crească. În masivele vestice și nordice vor fi unele înnorări, poate și câțiva stropi de ploaie, dar în ansamblu avem încă o zi frumoasă.

Miercuri soarele se arată trecător, dar se face puțin mai cald. În Munții Apuseni și în Munții Banatului o să plouă slab, pe spații mici, iar vântul bate tare la altitudini mari.

