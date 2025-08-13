Cod galben de caniculă, miercuri și joi, în mai multe regiuni ale țării. Cum va fi vremea în București

Un Cod galben de caniculă va fi valabil pentru zilele de miercuri şi joi în mai multe zone ale ţării. Temparaturile vor ajunge la 37 de grade. În Bucureşti va fi cald, dar nu au fost emise avertizări de caniculă.

Miercuri, între 12 şi 21, este Cod galben de caniculă în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei.

Sunt afectate 12 județe: Alba, Arad, Bihor, Cluj, caraș-Severin, Dolj, Hunedoara, Mehedinți, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Timiș.

„Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice”, anunţă meteorologii.

Joi, în acelaşi interval orar, este Cod galben în

Maramureş, Crişana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei.

„Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice”, arată ANM.

Până spre sfârşitul săptămânii va mai fi caniculă şi disconfort termic ridicat, mai ales în regiunile vestice şi sud-vestice.

Vremea în București

Miercuri, până la ora 21:00, vremea se va menţine călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade.

Joi, vremea va fi în continuare călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 34 de grade.

Meteorologii precizează că nu a fost necesară emiterea unei avertizări pentru Capitală.

