Avertizare meteo de vreme severă în aproape toată țara, până duminică. Se anunță ploi, lapoviță și ninsoare. HARTĂ

Vremea
28-11-2025 | 10:39
ninsoare

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri o informare meteorologică de vreme severă și o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabile în mai multe județe din România.

autor
Mihaela Ivăncică

Astfel, potrivit meteorologilor, în intervalul 28 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20, temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar la munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații predominant sub formă de lapoviță și ninsoare.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10...25 l/mp, iar în regiunile sudice și sudestice, precum și în zona Carpaților Meridionali, de 35...45 l/mp și local de 60...80 l/mp.

Local și temporar vântul va avea intensificări în regiunile sudice și sud-estice, cu rafale în general de 45...50 km/h.

Vremea se va răci vineri (28 noiembrie) în sud-est.

Cod galben de ploi însemnate cantitativ

În intervalul 28 noiembrie, ora 10 – 29 noiembrie, ora 10, în zona montană și deluroasă a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău, în sudul județului Hunedoara, precum și în zona de munte a județului Mehedinți va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20...30 l/mp și izolat peste 40 l/mp.

harta anm

Cum va fi vremea în București

28.11.2025 Ora 10:00 - 29.11.2025 Ora 08:00

Cerul va fi noros și temporar va ploua, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de 40...45 km/h. Temperatura maximă va fi de 7...8 grade, iar cea minimă va fi de 5...6 grade.

29.11.2025 Ora 08:00 - 30.11.2025 Ora 08:00

Cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ. Vântul va suflat în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de 5...6 grade.

30.11.2025 Ora 08:00 - 30.11.2025 Ora 20:00

Cerul va mai avea înnorări și cu precădere în primele ore ale zilei va ploua slab. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade. 

Sursa: ANM

meteo, ninsoare, ploi, anm, lapovita, vremea

Dată publicare: 28-11-2025 10:08

