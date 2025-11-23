Vremea de azi, 23 noiembrie. Ploi, lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni. Temperaturile scad drastic

Vremea
23-11-2025 | 08:36
Ploi
Inquam Photos / George Călin

Duminică se răcește semnificativ în centru, în sud și pe partea estică. Temperaturile mai scad și în restul țării, iar în vest și în nord vremea devine rece pentru data din calendar și se ating doar 2…3 grade.

autor
Știrile PRO TV

Cele mai ridicate valori, de până la 16 grade, se vor înregistra la malul mării. Cerul rămâne acoperit de nori în toată țara și vor fi precipitații slabe: ninsori la munte, lapoviță și ninsoare în vest, centru și nord, iar în rest o să plouă.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan domină atmosfera închisă, iar acum dimineata este ceată densă in multe zone. Apar și câteva ploi slabe, iar temperaturile scad foarte tare. Ieri, la Călărași au fost 22 de grade, astăzi vor fi 12 grade si se ating cel mult 16 grade pe litoral.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, cerul rămâne acoperit toată ziua, o să plouă și se răcește. După prânz se vor înregistra 13 grade la Brăila.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță o zi neplăcută, cu mulți nori, ploi, dar și lapoviță și ninsoare. Temperaturile, puțin mai ridicate decât ieri, vor ajunge până la 10 grade la Vaslui.

Citește și
strada sforii
Reacția unui turist străin în Brașov, când a aflat că nu poate vizita Strada Sforii: „Sunt aici doar o zi”

Înnorările vor fi persistente și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Vin și ceva precipitații slabe, iar pe lângă ploi o să fie lapoviță sau chiar ninsoare. Temperaturile rămân modeste pentru această perioadă.

Mai scad temperaturile și în vestul României. Astăzi vor fi cel mult 3 grade. Atmosfera se menține închisă toată ziua, apar precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare si vor fi conditii de polei. La noapte va fi foarte frig și minimele coboară până la -4 grade.

Vremea se răcește astăzi și în Transilvania, unde ieri s-au atins 17 grade. Pe lângă ploi, o să fie și un pic de lapoviță sau chiar ninsoare, iar vântul va avea intensificări pe crestele montane.

În Oltenia ne așteaptă o zi cu înnorări, dar și scurte perioade cu soare. Ploile pot să apară doar pe suprafețe mici, iar amiaza aduce maxime de 8…9 grade.

În regiunile sudice se anunță o zi neplăcută, cu mulți nori, ploi în multe zone și temperaturi în scădere. Ieri au fost maxime de până la 19 grade, dar astăzi vor fi cel mult 10 grade.

Vremea la București și la munte

În București, astăzi se răcește, și după cele 20 de grade înregistrate ieri, astăzi se vor înregistra doar 9 grade. Atmosfera va fi închisă, o să plouă slab și vântul devine mai insistent. Către seară și la noapte norii se risipesc treptat si se răceste.
Minima va ajunge la 1 grad.

La munte găsim mulți nori și precipitații slabe, mai ales sub formă de ninsoare. Vântul prinde putere pe crestele Carpaților Orientali, iar temperaturile din stațiuni ajung la valori normale pentru această perioadă.

Reacția unui turist străin în Brașov, când a aflat că nu poate vizita Strada Sforii: „Sunt aici doar o zi”

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, munte, prognoza meteo, ploi, frig,

Dată publicare: 23-11-2025 08:36

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Oradea se pregătește de sărbători. Clădirile prind viață cu lumini și ghirlande, în așteptarea turiștilor
Stiri Diverse
Oradea se pregătește de sărbători. Clădirile prind viață cu lumini și ghirlande, în așteptarea turiștilor

Se apropie sărbătorile cu pași repezi, iar în marile orașe pregătirile sunt în toi. La Oradea, clădirile în stil baroc sunt ornate cu luminițe, figurine și ghirlande.

Reacția unui turist străin în Brașov, când a aflat că nu poate vizita Strada Sforii: „Sunt aici doar o zi”
Stiri actuale
Reacția unui turist străin în Brașov, când a aflat că nu poate vizita Strada Sforii: „Sunt aici doar o zi”

Strada Sforii din Brașov, a treia cea mai îngustă din Europa, a fost închisă temporar, pentru renovare. Pereții laterali au fost vandalizați și, în plus, a început să cadă tencuiala. Turiștii vor fi nevoiți să admire străduța de la intrare.

Trei tineri, spulberați pe trecerea de pietoni de un șofer băut în Cluj. O fată se află în stare gravă la spital
Stiri actuale
Trei tineri, spulberați pe trecerea de pietoni de un șofer băut în Cluj. O fată se află în stare gravă la spital

Un șofer băut a lovit trei tineri care traversau regulamentar strada, într-o localitate din județul Cluj.

Recomandări
Aliații Ucrainei din Europa, Canada și Japonia sunt îngrijorați din cauza planului de pace al SUA pentru Ucraina
Stiri externe
Aliații Ucrainei din Europa, Canada și Japonia sunt îngrijorați din cauza planului de pace al SUA pentru Ucraina

Liderii europeni aliații ai Ucrainei care s-au întâlnit la summitul G20 din Africa de sud considera că planul de pace americano-rus necesită "lucru suplimentar".

Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”
Stiri actuale
Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”

Şeful ANAF, Adrian Nica, spune că instituţia va continua demersurile legale pentru recuperarea despăgubirilor de la fostul preşedinte Klaus Iohannis, după ce instanţa a respins cererea de sechestru.

 

Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală
Stiri actuale
Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Noiembrie 2025

30:29

Alt Text!
I like IT
Ediția 28 - 2025

21:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E28

21:09

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 21 Noiembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28