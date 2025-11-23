Vremea de azi, 23 noiembrie. Ploi, lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni. Temperaturile scad drastic

Duminică se răcește semnificativ în centru, în sud și pe partea estică. Temperaturile mai scad și în restul țării, iar în vest și în nord vremea devine rece pentru data din calendar și se ating doar 2…3 grade.

Cele mai ridicate valori, de până la 16 grade, se vor înregistra la malul mării. Cerul rămâne acoperit de nori în toată țara și vor fi precipitații slabe: ninsori la munte, lapoviță și ninsoare în vest, centru și nord, iar în rest o să plouă.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan domină atmosfera închisă, iar acum dimineata este ceată densă in multe zone. Apar și câteva ploi slabe, iar temperaturile scad foarte tare. Ieri, la Călărași au fost 22 de grade, astăzi vor fi 12 grade si se ating cel mult 16 grade pe litoral.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, cerul rămâne acoperit toată ziua, o să plouă și se răcește. După prânz se vor înregistra 13 grade la Brăila.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță o zi neplăcută, cu mulți nori, ploi, dar și lapoviță și ninsoare. Temperaturile, puțin mai ridicate decât ieri, vor ajunge până la 10 grade la Vaslui.

Înnorările vor fi persistente și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Vin și ceva precipitații slabe, iar pe lângă ploi o să fie lapoviță sau chiar ninsoare. Temperaturile rămân modeste pentru această perioadă.

Mai scad temperaturile și în vestul României. Astăzi vor fi cel mult 3 grade. Atmosfera se menține închisă toată ziua, apar precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare si vor fi conditii de polei. La noapte va fi foarte frig și minimele coboară până la -4 grade.

Vremea se răcește astăzi și în Transilvania, unde ieri s-au atins 17 grade. Pe lângă ploi, o să fie și un pic de lapoviță sau chiar ninsoare, iar vântul va avea intensificări pe crestele montane.

În Oltenia ne așteaptă o zi cu înnorări, dar și scurte perioade cu soare. Ploile pot să apară doar pe suprafețe mici, iar amiaza aduce maxime de 8…9 grade.

În regiunile sudice se anunță o zi neplăcută, cu mulți nori, ploi în multe zone și temperaturi în scădere. Ieri au fost maxime de până la 19 grade, dar astăzi vor fi cel mult 10 grade.

Vremea la București și la munte

În București, astăzi se răcește, și după cele 20 de grade înregistrate ieri, astăzi se vor înregistra doar 9 grade. Atmosfera va fi închisă, o să plouă slab și vântul devine mai insistent. Către seară și la noapte norii se risipesc treptat si se răceste.

Minima va ajunge la 1 grad.

La munte găsim mulți nori și precipitații slabe, mai ales sub formă de ninsoare. Vântul prinde putere pe crestele Carpaților Orientali, iar temperaturile din stațiuni ajung la valori normale pentru această perioadă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













