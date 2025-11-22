Vreme rece, lapoviță și ninsoare în România. ANM a emis cod galben de ploi abundente în zone din șase județe

22-11-2025 | 10:31
Cum va fi vremea în prima săptămână din decembrie. Zonele în care vor fi ninsori și lapoviță
Shutterstock

Meteorologii prognozează lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni, cu depuneri de polei, iar în zonele montane înalte se va forma un nou strat de zăpadă. De asemenea, temperaturile vor continua să scadă.

Aura Trif

Potrivit ANM, în perioada 22 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 10, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării, iar îndeosebi în nordul Olteniei şi în nord-vestul Munteniei, precum şi în vestul Carpaţilor Meridionali se vor acumula cantităţi de apă de 20...30 l/mp, şi izolat de peste 40 l/mp.

”De sâmbătă noaptea (22/23 noiembrie) local în Câmpia de Vest, în Transilvania şi în nord-vestul Moldovei vor fi precipitaţii şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi izolat depuneri de polei, apoi va ninge slab. La munte treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă, în special pe creste”, precizează meteorologii.

Potrivit acestora, vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45...50 km/h pe parcursul zilei de sâmbătă în regiunile sud-estice, iar noaptea şi în nord-vestul şi centrul teritoriului.

În zona înaltă a Carpaţilor Meridionali vor fi rafale de peste 80...90 km/h.

Prognoza la munte

”Vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord şi nord-est, duminică şi în rest, iar duminică spre luni vor fi temperaturi minime negative în special în jumătatea vestică a ţării”, arată ANM.

Pentru intervalul 22 noiembrie, ora 10 – 23 noiembrie, ora 10 a fost emisă o avertizare cod galben.

”În zona montană a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Hunedoara, Alba şi Sibiu vor fi precipitaţii sub formă de ploaie, ce se va transforma treptat, în special seara şi noaptea, în lapoviţă şi ninsoare. Se vor acumula cantităţi de apă de 25...30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp”, transmite ANM.

cod galben munte

Vremea în București 

În intervalul 22.11.2025 ora 10:00 - 23.11.2025 ora 08:00, cerul va fi variabil, cu înnorări și o probabilitate mai mare seara și noaptea pentru ploaie slabă. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 17...20 de grade, iar cea minimă de 7...8 grade. Vor fi condiții de ceață.

Între 23.11.2025 ora 08:00 - 24.11.2025 ora 10:00, vremea se va răci. Cerul va avea înnorări și trecător va ploua slab în prima parte a intervalului, apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 8...9 grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 0 grade.

Sursa: News.ro

Incendiu cu degajări mari de fum într-un bloc din Sectorul 5. Șase persoane au fost transportate la spital

