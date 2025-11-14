ANM: Temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei, până la începutul lunii decembrie

Vremea
14-11-2025 | 09:10
Cum va fi vremea în luna decembrie și primele zile din 2025. ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni
Shutterstock

Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, până la începutul lunii decembrie, ulterior urmând să fie apropiate de cele normale pentru acest moment al anului.

autor
Ioana Andreescu

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2005-2024. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Săptămâna 17-24 noiembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă uşor mai accentuată în regiunile sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 24 noiembrie - 1 decembrie

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sud-estice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în regiunile nordice şi centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 1-8 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele specifice pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi uşor deficitar în regiunile vestice şi nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 8-15 decembrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Sursa: News.ro

