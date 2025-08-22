ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări și atenționări meteorologice valabile în cursul zilei de vineri, 22 august, ce vizează o mare parte a țării.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, vijelii, grindină, cantități însemnate de apă, dar și caniculă și disconfort termic ridicat în sud și sud-est.

Cod Galben – instabilitate atmosferică

Interval: 22 august, ora 12:00 – 21:00

Zone afectate: nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea

Se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50–70 km/h, iar în sud local peste 80 km/h. Pe arii restrânse va cădea grindină de mici și medii dimensiuni (1–3 cm). Cantitățile de apă vor atinge 20–30 l/mp și izolat 40–50 l/mp.

Cod Portocaliu – furtuni puternice și averse abundente

Interval: 22 august, ora 14:00 – 21:00

Zone afectate: Caraș Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Covasna și zona montană

Vor fi averse abundente (40–50 l/mp, izolat peste 60 l/mp), descărcări electrice frecvente, vânt cu rafale de 50–70 km/h și grindină de 3–4 cm.

Cod Portocaliu – vijelii puternice

Interval: 22 august, ora 13:00 – 19:00

Zone afectate: Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu

Dinspre vestul Olteniei către sud-vestul Munteniei se vor înregistra vijelii puternice, cu viteze de 80–90 km/h.

Cod Galben – furtuni în estul țării

Interval: 22 august, ora 21:00 – 23 august, ora 03:00

Zone afectate: cea mai mare parte a Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei

Sunt așteptate averse torențiale, vijelii de 50–70 km/h, descărcări electrice și grindină de 1–3 cm, cu acumulări de apă de 20–30 l/mp, izolat peste 40–50 l/mp.

Cod Galben – caniculă și disconfort termic

Interval: 22 august, ora 12:00 – 21:00

Zone afectate: sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei, sud-vestul Dobrogei

În aceste regiuni va fi caniculă și disconfort termic ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) atingând pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade.

