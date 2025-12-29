Vântul se intensifică în mai multe regiuni. Meteorologii anunță rafale puternice și viscol | HARTĂ

29-12-2025
Meteorologii anunţă că luni va fi vânt cu viteze de 50 - 70 km/h în Moldova, Dobrogea, sudul şi vestul Olteniei şi sud-estul Transilvaniei.

Marţi noaptea va fi vânt în Carpaţii Meridionali şi de Curbură. O nouă atenţionare de vânt a fost emisă pentru marţi, în vestul şi sudul Olteniei şi în sud-vestul Munteniei.

O atenţionare meteorologică Cod galben a fost emisă pentru intervalul 29 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, ora 23, în Moldova, Dobrogea, sudul şi vestul Olteniei şi sud-estul Transilvaniei fiind progmozate intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h.

Vântul se intensifică în zonele joase

Intensificări ale vântului vor fi şi în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, cu viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menţine scăzută.

De asemenea, intensificări ale vântului cu viteze în general de 40...45 km/h vor fi pe arii restrânse şi în restul teritoriului.

O atenţionare similară vizează perioada 29 decembrie, ora 23 – 30 decembrie, ora 08, când, în Carpaţii Meridionali şi de Curbură vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menţine scăzută.

Pentru intervalul 30 decembrie, ora 08 – 30 decembrie, ora 20 a fost emisă o atenţionare meteorologică cod galben, în vestul şi sudul Olteniei şi în sud-vestul Munteniei, unde vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h.

Avertizările continuă și marți

„În Carpaţii Meridionali şi de Curbură vor fi viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută”, arată meteorologii.

Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40...45 km/h vor fi pe arii restrânse şi în Maramureş, Transilvania şi Moldova, unde trecător va ninge slab. În Banat vor fi precipitaţii mixte şi condiţii de polei.

