Compania Națională de Investiții (CNI) a cheltuit peste 66.000 de euro ca să-și parfumeze sediul. Și vrea să dea și alți bani

Peste 66.000 de euro din bani publici a cheltuit Compania Națională de Investiții (CNI) pentru a-și parfuma – cu uleiuri esențiale – sediul central, situat la câteva minute de mers pe jos de Piața Romană.

La solicitarea spotmedia.ro, conducerea instituției a transmis că aceste costuri sunt unele optimizate și că – dacă și-ar fi cumpărat dispozitivele de parfumare, în loc să le închirieze – ar fi cheltuit chiar mai mult.

CNI ne-a transmis că ar vrea să cumpere, în continuare, aceste servicii de parfumare, pe care le folosește deja de 3 ani și la care apelează mai cluburi exclusiviste din Capitală, dar și Primăria Sectorului 5.

