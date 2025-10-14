Compania Națională de Investiții (CNI) a cheltuit peste 66.000 de euro ca să-și parfumeze sediul. Și vrea să dea și alți bani

14-10-2025 | 09:27
Peste 66.000 de euro din bani publici a cheltuit Compania Națională de Investiții (CNI) pentru a-și parfuma – cu uleiuri esențiale – sediul central, situat la câteva minute de mers pe jos de Piața Romană.

Știrile PRO TV

La solicitarea spotmedia.ro, conducerea instituției a transmis că aceste costuri sunt unele optimizate și că – dacă și-ar fi cumpărat dispozitivele de parfumare, în loc să le închirieze – ar fi cheltuit chiar mai mult.

CNI ne-a transmis că ar vrea să cumpere, în continuare, aceste servicii de parfumare, pe care le folosește deja de 3 ani și la care apelează mai cluburi exclusiviste din Capitală, dar și Primăria Sectorului 5.

Citiți articolul integral pe spotmedia.ro.

Sursa: spotmedia.ro

14-10-2025

”Cartea Daliei”, un program unic în România care îi învață pe copii să programeze încă de la cele mai fragede vârste
”Cartea Daliei”, un program unic în România care îi învață pe copii să programeze încă de la cele mai fragede vârste

Un program unic în România a adus împreună peste 1.000 de voluntari care i-au învățat pe copiii din toată țara să programeze.

 

DSP Buzău a retras 41 de autorizaţii de funcţionare pentru şcoli şi grădiniţe. Ce nereguli au fost descoperite
DSP Buzău a retras 41 de autorizaţii de funcţionare pentru şcoli şi grădiniţe. Ce nereguli au fost descoperite

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Buzău a retras 41 de autorizaţii sanitare de funcţionare, în urma unor controale desfăşurate la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ.

Cum suportă SUA costul tarifelor impuse de Donald Trump. Ce arată primele analize economice
Cum suportă SUA costul tarifelor impuse de Donald Trump. Ce arată primele analize economice

Companiile şi consumatorii americani resimt tot mai puternic efectele noilor tarife vamale impuse de administraţia Trump, contrazicând afirmaţiile preşedintelui conform cărora ”ţările străine vor plăti preţul protecţionismului american”.

Nicușor Dan: România va avea relansare economică, începând din 2027. “Avem toate argumentele”
Nicușor Dan: România va avea relansare economică, începând din 2027. “Avem toate argumentele”

România va avea o relansare economică, spre sfârșitul anului viitor, când „turbulențele financiare” vor trece, iar avantajele economice "ne vor aduce dezvoltare economică și prosperitate”, începând cu 2027.

Ce scrie pe acordul istoric semnat de Trump pentru pacea din Orientul Mijlociu: „O zi incredibilă pentru lume” | FOTO
Ce scrie pe acordul istoric semnat de Trump pentru pacea din Orientul Mijlociu: „O zi incredibilă pentru lume” | FOTO

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat acordul istoric pentru Fâșia Gaza, în cadrul Summitului pentru pace de la Sharm El Sheikh, în Egipt. CNN a redat ce era scris în documentul parafat și de alți lideri mondiali.

Definiția oficială a PSD. Social-democrații pregătesc, la Congres, și eliminarea unui cuvânt din statutul partidului
Definiția oficială a PSD. Social-democrații pregătesc, la Congres, și eliminarea unui cuvânt din statutul partidului

În acest timp, social-democrații s-au strâns la Vila Lac 2, pentru a decide data Congresului, la care partidul își va alege, noua conducere. După jumătate de an, de interimat, Sorin Grindeanu va da testul, susținerii în PSD.

1 Sfanta Parascheva
Sfânta Parascheva 2025. Când pică sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei
2 Maria Popovici
Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă
3 Cât plătește șoferul unui Logan pentru asigurarea RCA în Franța. Comparația cu România
COTAR acuză ”legea jafului RCA”. Asiguratorul decide tot: Ce trebuie reparat, unde și cât costă. ”Bonus”: Păgubitul plătește
