”Cartea Daliei”, un program unic în România care îi învață pe copii să programeze încă de la cele mai fragede vârste

Un program unic în România a adus împreună peste 1.000 de voluntari care i-au învățat pe copiii din toată țara să programeze.

”Cartea Daliei” se ocupă de acest program și, până acum, peste 1.000 de voluntari s-au ocupat de multe mii de elevi să învețe programare încă de la vârste fragede.

”De aproape 6 ani suntem în acest format full online, cu cursuri și oportunități pentru copiii online. ”Cartea Daliei” există de mai bine de 10 ani, înainte de pandemie organizam și activități fizice în școli”, povestește Maia Albulescu, de la ”Cartea Daliei”.

”Aceasta este ultima sesiune din acest an, înscrierile deja s-au încheiat, cursurile au început de săptămâna trecută, însă înscrierile sunt mereu deschise pentru următoarea sesiune. Așteptăm mentori și copilași să se înscrie pentru sesiunea din ianuarie”, spune și Naomi Bucur, de la ”Cartea Daliei”.

Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat.

