”Cartea Daliei”, un program unic în România care îi învață pe copii să programeze încă de la cele mai fragede vârste

iLikeIT
14-10-2025 | 08:59
×
Codul embed a fost copiat

Un program unic în România a adus împreună peste 1.000 de voluntari care i-au învățat pe copiii din toată țara să programeze.

 

autor
Stirileprotv

Cartea Daliei” se ocupă de acest program și, până acum, peste 1.000 de voluntari s-au ocupat de multe mii de elevi să învețe programare încă de la vârste fragede.

De aproape 6 ani suntem în acest format full online, cu cursuri și oportunități pentru copiii online. ”Cartea Daliei” există de mai bine de 10 ani, înainte de pandemie organizam și activități fizice în școli”, povestește Maia Albulescu, de la ”Cartea Daliei”.

Aceasta este ultima sesiune din acest an, înscrierile deja s-au încheiat, cursurile au început de săptămâna trecută, însă înscrierile sunt mereu deschise pentru următoarea sesiune. Așteptăm mentori și copilași să se înscrie pentru sesiunea din ianuarie”, spune și Naomi Bucur, de la ”Cartea Daliei”.

Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat. 

Citește și
minecraft
Minecraft, mai mult decât distracție. Cum pot folosi copiii jocul pentru a învăța programare
iLikeIT. AudioDexa: Dicționarul online care oferă pronunția corectă a peste 14.000 de cuvinte

Sursa: Pro TV

Etichete: copii, programare, invatare,

Dată publicare: 14-10-2025 08:59

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Cartea Daliei, un program care oferă cursuri gratuite pentru programare pentru copii și adolescenți
iLikeIT
Cartea Daliei, un program care oferă cursuri gratuite pentru programare pentru copii și adolescenți

Cartea Daliei este o organizație nonprofit care oferă cursuri gratuite de educație digitală copiilor din toată țara – prin ședințe interactive de programare, mentorat și activități care îi pregătesc pentru viitor.  

Minecraft, mai mult decât distracție. Cum pot folosi copiii jocul pentru a învăța programare
iLikeIT
Minecraft, mai mult decât distracție. Cum pot folosi copiii jocul pentru a învăța programare

În emisiunea de astăzi descoperim cum jocurile video pot fi folosite și pentru educație, nu doar pentru distracție.

Cluburi gratuite de robotică, pentru copiii din toată țara. ”Vrem să ne extindem cât mai mult”
iLikeIT
Cluburi gratuite de robotică, pentru copiii din toată țara. ”Vrem să ne extindem cât mai mult”

Aproape 12.000 de copii din toată țara au învățat programare gratuit, în bibliotecile din localitățile lor. Este un proiect care poate duce la înființarea unoi noi cluburi de robotică, gratuite.  

Proiectele copiilor din programul CODE Kids, gata de prezentare. Cele mai bune echipe se întrec la București
iLikeIT
Proiectele copiilor din programul CODE Kids, gata de prezentare. Cele mai bune echipe se întrec la București

12.000 de copii din țară, dar și din Republica Moldova au beneficiat de cursuri gratuite de programare în ultimii opt ani prin proiectul CODE Kids, al Fundației Progress.

O asociație oferă cursuri gratuite de programare pentru nevăzători. Detalii la iLikeIT
iLikeIT
O asociație oferă cursuri gratuite de programare pentru nevăzători. Detalii la iLikeIT

Personele cu dizabilități de vedere se pot înscrie la cursuri gratuite de programare.

Recomandări
Nicușor Dan: România va avea relansare economică, începând din 2027. “Avem toate argumentele”
Interviurile Stirileprotv.ro
Nicușor Dan: România va avea relansare economică, începând din 2027. “Avem toate argumentele”

România va avea o relansare economică, spre sfârșitul anului viitor, când „turbulențele financiare” vor trece, iar avantajele economice "ne vor aduce dezvoltare economică și prosperitate”, începând cu 2027.

Ce scrie pe acordul istoric semnat de Trump pentru pacea din Orientul Mijlociu: „O zi incredibilă pentru lume” | FOTO
Stiri externe
Ce scrie pe acordul istoric semnat de Trump pentru pacea din Orientul Mijlociu: „O zi incredibilă pentru lume” | FOTO

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat acordul istoric pentru Fâșia Gaza, în cadrul Summitului pentru pace de la Sharm El Sheikh, în Egipt. CNN a redat ce era scris în documentul parafat și de alți lideri mondiali.

Definiția oficială a PSD. Social-democrații pregătesc, la Congres, și eliminarea unui cuvânt din statutul partidului
Stiri Politice
Definiția oficială a PSD. Social-democrații pregătesc, la Congres, și eliminarea unui cuvânt din statutul partidului

În acest timp, social-democrații s-au strâns la Vila Lac 2, pentru a decide data Congresului, la care partidul își va alege, noua conducere. După jumătate de an, de interimat, Sorin Grindeanu va da testul, susținerii în PSD.

Top citite
1 Sfanta Parascheva
Inquam Photos / Casian Mitu
Stiri Diverse
Sfânta Parascheva 2025. Când pică sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei
2 Maria Popovici
Instagram / @miss.mariapopovici
Stiri Mondene
Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă
3 Cât plătește șoferul unui Logan pentru asigurarea RCA în Franța. Comparația cu România
Shutterstock
Stiri Sociale
COTAR acuză ”legea jafului RCA”. Asiguratorul decide tot: Ce trebuie reparat, unde și cât costă. ”Bonus”: Păgubitul plătește
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 Octombrie 2025

43:11

Alt Text!
La Măruță
13 Octombrie 2025

01:32:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Fibromul uterin se tratează modern prin chirurgie robotică

12:46

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Octombrie 2025

01:47:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28