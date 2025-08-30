Cel puţin trei oameni au murit şi alți 94 au fost răniţi după ce un tren a deraiat în Egipt. FOTO

Trei oameni au murit şi 94 au fost răniţi sâmbătă în deraierea unui tren în nord-vestul Egiptului, au anunţat autorităţile sanitare citate de DPA.

Accidentul s-a produs în provincia de coastă Marsa Matruh, a anunţat Ministerul Sănătăţii într-un comunicat.

Autorităţile feroviare susţin că şapte vagoane au deraiat în timp ce trenul se deplasa pe ruta Marsa Matruh - Cairo.

Three people have been killed and 103 others injured due to a train derailing while en route to the Egyptian capital Cairo, the country's health ministry has said. The train had been travelling from the northern coastal city of Marsa Matruh when seven of its carriages came off… pic.twitter.com/Yb7jKjp6Xz — Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) August 30, 2025



Ministrul egiptean al transportului, Kamel al-Wazir, s-a deplasat la faţa locului şi a dispus formarea unei comisii tehnice pentru a stabili cauza accidentului, au precizat într-un comunicat Căile ferate naţionale.

???? BREAKING: Deadly Train Derailment in Egypt Kills 3, Injures 55 in al-Dabaa ???? At 9:45 a.m. EDT on August 30, 2025, a passenger train operated by Egyptian National Railways derailed in al-Dabaa, Marsa Matrouh Governorate, killing three people and injuring 55 others. Dozens… pic.twitter.com/L823rVPvUZ — Laszlo Varga (@LaszloRealtor) August 30, 2025



Iniţial, portalul de ştiri egiptean al-Youm al-Sabaa a relatat că incidentul a avut loc în urma unei tasări, ceea ce a determinat o suspendare a circulaţiei feroviare.

Cel mai grav dezastru feroviar din istoria Egiptului a avut loc în 2002, când un tren de pasageri a luat foc, provocând moartea a peste 360 de persoane.

