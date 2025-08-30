Cel puţin trei oameni au murit şi alți 94 au fost răniţi după ce un tren a deraiat în Egipt. FOTO

30-08-2025 | 21:32
Trei oameni au murit şi 94 au fost răniţi sâmbătă în deraierea unui tren în nord-vestul Egiptului, au anunţat autorităţile sanitare citate de DPA.

 

Mihaela Ivăncică

Accidentul s-a produs în provincia de coastă Marsa Matruh, a anunţat Ministerul Sănătăţii într-un comunicat.

Autorităţile feroviare susţin că şapte vagoane au deraiat în timp ce trenul se deplasa pe ruta Marsa Matruh - Cairo.


Ministrul egiptean al transportului, Kamel al-Wazir, s-a deplasat la faţa locului şi a dispus formarea unei comisii tehnice pentru a stabili cauza accidentului, au precizat într-un comunicat Căile ferate naţionale.


Iniţial, portalul de ştiri egiptean al-Youm al-Sabaa a relatat că incidentul a avut loc în urma unei tasări, ceea ce a determinat o suspendare a circulaţiei feroviare.

Cel mai grav dezastru feroviar din istoria Egiptului a avut loc în 2002, când un tren de pasageri a luat foc, provocând moartea a peste 360 de persoane.

Sursa: Agerpres

O persoană a murit şi cel puțin 20 au fost rănite, în sud-vestul Danemarcei, după ce trenul în care se aflau a lovit un utilaj agricol și a deraiat.

