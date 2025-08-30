Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, este noul președinte al REPER, partid co-fondat de Dacian Cioloș

30-08-2025 | 22:06
Octavian Berceanu
Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, este noul președinte al REPER, partid care a fost co-fondat de Dacian Cioloș și alți patru europarlamentari.  

Cristian Matei

Atât Cioloș, cât și Berceanu au fost membri USR, fostul șef al Gărzii de Mediu fiind fost candidat la președinția Uniunii Salvați România.

El a pierdut alegerile în fața lui Cătălin Drulă în 2022.

Anunțul prind noul președinte al formațiunii Reînnoim Proiectul European al României (REPER) a fost făcut într-o transmisie LIVE pe pagina de Facebook a acestui partid.

După câștigarea alegerilor din REPER, Berceanu a ținut să amintească de experiența neplăcută din USR, despre care a spus că ”trebuie să fie niște momente din istorie undeva uitate”..

Podcast ”România, știi bine!”, ep. 68. Octavian Berceanu: „În celelalte țări din Europa, problema a fost de mult depășită”

”Vă mulțumesc pentru alegeri. Am ținut să mă despart de ultimul eveniment la care am participat pentru alegeri, a fost cel din USR pentru președinția României, unde, după ce s-a strigat câștigătorul, ceilalți colegi nici nu mai aveau curajul să vină să mă salute, fiind singurul contracandidat. Cred că trebuie să fie niște momente din istorie undeva uitate și să fim - poate nu o să reușim să fim ca o familie, cum spuneau o parte dintre colegi - dar să fim foarte buni în ceea ce facem, fiecare pe bucățica lui, să creăm cea mai bună echipă, care în viitorul apropiat, pentru că de luni suntem iar la muncă - și la București și în restul țării - să avem rezultate pe măsură și cumva scorul, ultimul scor pe care l-a înregistrat REPER-ul, să mai permită încă un digit lângă el, încă un zero, cel puțin. Vă mulțumesc foarte mult”, a spus Octavian Berceanu.

Cine este Octavian Berceanu

Octavian Berceanu, inginer silvic şi activist de mediu, a fost în 2021, timp de câteva luni, şeful Gărzii Naţionale de Mediu din România, timp în care s-a făcut remarcat prin controalele pe care le făcea, mai ales în weekend, la gropile de gunoi sau în zone despre care existau informaţii că se ardeau gunoaie în mod ilegal şi necontrolat.

Octavian Berceanu afirmă că iubeşte Bucureştiul şi că a ales să-şi dăruiască timpul şi cunoştinţele pentru „un oraş respirabil, cu spaţii verzi, cu apă potabilă de calitate şi străzi curate şi civilizate”.

După ce a plecat din USR, el a anunțat că va candida la Primăria Capitalei din partea REPER, după ce primarul general Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

Octavian Berceanu, fostul şef al Gărzii Naţionale de Mediu, candidează la Primăria Capitalei din partea REPER
Stiri Politice
Octavian Berceanu, fostul şef al Gărzii Naţionale de Mediu, candidează la Primăria Capitalei din partea REPER

Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu, va candida la Primăria Capitalei din partea REPER. El spune că vrea un oraș „respirabil, cu spații verzi, apă curată și străzi civilizate”.  

Podcast ”România, știi bine!”, ep. 68. Octavian Berceanu: „În celelalte țări din Europa, problema a fost de mult depășită”
Romania, te iubesc!
Podcast ”România, știi bine!”, ep. 68. Octavian Berceanu: „În celelalte țări din Europa, problema a fost de mult depășită”

Podcastul ”România, știi bine!” a ajuns la episodul 68, în care vorbim despre cine ar trebui să pună în aplicare soluțiile și care ar fi sursele de finanțare pentru problema gunoaielor, care acoperă, la propriu, România.

Alegeri în USR. Cătălin Drulă l-a învins pe Octavian Berceanu și este noul președinte ales
Stiri Politice
Alegeri în USR. Cătălin Drulă l-a învins pe Octavian Berceanu și este noul președinte ales

Primul tur al alegerilor interne pentru preşedinţia USR s-a încheiat astăzi la ora 1.00, iar rezultatul a fost anunţat oficial într-o conferinţă de presă.

Dacian Cioloș: ”În noul partid, nu intenţionez să candidez pentru o funcţie de conducere”
Stiri Politice
Dacian Cioloș: ”În noul partid, nu intenţionez să candidez pentru o funcţie de conducere”

Europarlamentarul Dacian Cioloş, fost preşedinte al USR, susține că nu va candida pentru nicio funcție de conducere în noul său partid, REPER.

 

Dacian Cioloş şi alţi patru europarlamentari au demisionat din USR şi au lansat partidul REPER
Stiri Politice
Dacian Cioloş şi alţi patru europarlamentari au demisionat din USR şi au lansat partidul REPER

Europarlamentarii Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Alin Mituţa, Dragoş Tudorache şi Dacian Cioloş au demisionat marţi din USR.  

Ședință de Guvern, duminică, pentru măsurile de reduceri din administrația publică. 40.000 de posturi vor fi tăiate
Stiri Politice
Ședință de Guvern, duminică, pentru măsurile de reduceri din administrația publică. 40.000 de posturi vor fi tăiate

Guvernul urmează să analizeze, duminică, într-o nouă ședință, măsurile de reduceri din administrația publică. Vineri seara, Executivul a amânat adoptarea acestei reforme care vizează desființarea a 40.000 de posturi.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”

Este anchetă în orașul Amara, iar pompierii rămân în alertă după ce o explozie puternică s-a produs vineri seară, în urma unor lucrări de foraj pentru rețeaua de apă.  

Momentul în care fostul șef al parlamentului Ucrainei este împușcat de 5 ori de un individ deghizat în curier | Video
Stiri externe
Momentul în care fostul șef al parlamentului Ucrainei este împușcat de 5 ori de un individ deghizat în curier | Video

În timp ce Casa Albă dă asigurări că face eforturi pentru a-i aduce pe Vladimir Putin și pe Volodimir Zelenski la masa negocierilor rușii continuă să bombardeze orașele ucrainene.

