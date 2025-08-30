Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, este noul președinte al REPER, partid co-fondat de Dacian Cioloș

Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, este noul președinte al REPER, partid care a fost co-fondat de Dacian Cioloș și alți patru europarlamentari.

Atât Cioloș, cât și Berceanu au fost membri USR, fostul șef al Gărzii de Mediu fiind fost candidat la președinția Uniunii Salvați România.

El a pierdut alegerile în fața lui Cătălin Drulă în 2022.

Anunțul prind noul președinte al formațiunii Reînnoim Proiectul European al României (REPER) a fost făcut într-o transmisie LIVE pe pagina de Facebook a acestui partid.

După câștigarea alegerilor din REPER, Berceanu a ținut să amintească de experiența neplăcută din USR, despre care a spus că ”trebuie să fie niște momente din istorie undeva uitate”..

”Vă mulțumesc pentru alegeri. Am ținut să mă despart de ultimul eveniment la care am participat pentru alegeri, a fost cel din USR pentru președinția României, unde, după ce s-a strigat câștigătorul, ceilalți colegi nici nu mai aveau curajul să vină să mă salute, fiind singurul contracandidat. Cred că trebuie să fie niște momente din istorie undeva uitate și să fim - poate nu o să reușim să fim ca o familie, cum spuneau o parte dintre colegi - dar să fim foarte buni în ceea ce facem, fiecare pe bucățica lui, să creăm cea mai bună echipă, care în viitorul apropiat, pentru că de luni suntem iar la muncă - și la București și în restul țării - să avem rezultate pe măsură și cumva scorul, ultimul scor pe care l-a înregistrat REPER-ul, să mai permită încă un digit lângă el, încă un zero, cel puțin. Vă mulțumesc foarte mult”, a spus Octavian Berceanu.

Cine este Octavian Berceanu

Octavian Berceanu, inginer silvic şi activist de mediu, a fost în 2021, timp de câteva luni, şeful Gărzii Naţionale de Mediu din România, timp în care s-a făcut remarcat prin controalele pe care le făcea, mai ales în weekend, la gropile de gunoi sau în zone despre care existau informaţii că se ardeau gunoaie în mod ilegal şi necontrolat.

Octavian Berceanu afirmă că iubeşte Bucureştiul şi că a ales să-şi dăruiască timpul şi cunoştinţele pentru „un oraş respirabil, cu spaţii verzi, cu apă potabilă de calitate şi străzi curate şi civilizate”.

După ce a plecat din USR, el a anunțat că va candida la Primăria Capitalei din partea REPER, după ce primarul general Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

