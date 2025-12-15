„Comoara ascunsă” a Europei, unde se găsește cea mai ieftină stațiune de schi. Se află la câteva ore de București

O stațiune de schi din Europa a fost desemnată „comoara ascunsă”, cu cele mai ieftine pachete de schi, bere la prețuri accesibile și condiții excelente pentru iubitorii sporturilor de iarnă.

Turiștii care plănuiesc să meargă la schi în această iarnă ar putea lua în considerare o excursie într-o „comoară ascunsă”, recent desemnată cea mai ieftină stațiune de schi din Europa, scrie Daily Express.

Bansko, în Bulgaria, a început să se remarce în ultimii ani ca destinație pentru vacanțe de schi, datorită prețurilor accesibile, pârtiei line și pârtiilor însorite care nu sunt aglomerate cu sute de vizitatori. Deși nu este neapărat potrivită pentru schiorii experimentați care caută provocări, stațiunea este perfectă pentru începători sau pentru cei care vor să se bucure de câteva coborâri relaxante, înainte de a opri pentru a savura un important après-ski.

Care sunt prețurile în Bansko

De fapt, cu beri care costă în medie aproximativ 2,5 euro în zonă (aproximatib 15 lei), precum și o mulțime de restaurante care servesc tocănițe consistente și brânzeturi delicioase, scena de après-ski a devenit populară printre turiștii care iubesc o noapte în oraș, pe lângă ziua petrecută la munte.

Recent, Bansko a fost desemnată cea mai ieftină stațiune europeană în cadrul Hoppa’s Ski Index, care a analizat mai mulți factori, inclusiv costul abonamentelor de schi, transferurile către pârtii, accesibilitatea, opțiunile de viață de noapte și altele. Bansko a ieșit pe primul loc ca cea mai ieftină stațiune, cu prețul mediu al unui abonament de schi pentru adulți în timpul săptămânii de 33 de euro (168 de lei), cel mai mic dintre principalele stațiuni europene analizate.

La un calcul simplu, transportul pe o distanță de 545 de km până în Bansko, te va costa până în 300 de lei. Apoi, o noapte de cazare la un complex decent te va costa în jur de 400 de lei, iar dacă alegi să stai un weekend, vei da 800 de lei. Un skipass de o zi costă 280 de lei, așa că două zile pe pârtie te vor costa 560 de lei. Vei da 1660 de lei pe un weekend la ski, fără să pui la socoteală mâncarea, băuturile, gustările sau ieșirile la restaurante, cafenele sau altele.

Echipa din spatele indexului a explicat: „Dacă căutați o comoară ascunsă, Bansko este locul potrivit, cu un scor de 8,53 din 10. Bansko este cunoscută pentru că reprezintă o escapadă accesibilă pentru iubitorii de schi. Este potrivită pentru schiorii și snowboarderii începători și intermediari, fiind perfectă pentru cei care vor să încerce sporturile de iarnă fără a cheltui o avere. Bansko este un loc mic și cochet pentru schi, cu doar 48 km de pârtie și 14 teleschiuri care te duc în jurul stațiunii. Nu este cea mai provocatoare stațiune, ceea ce poate fi un dezavantaj pentru schiorii avansați. Totuși, acest aspect poate fi un avantaj pentru cei care vor să evite aglomerația. Stațiunea însăși este istorică și tradițională, plină de clădiri vechi din piatră, acoperișuri din teracotă și străzi pietruite. În inima acestui orășel pitoresc veți găsi 146 de restaurante și o experiență vibrantă de après-ski, care poate continua bine până noaptea târziu.”

Cum ajungi în Bansko

Cel mai rapid mod de a ajunge în Bansko este cu mașina. Bansko se află la 160 de kilometri de Sofia și la 6 kilometri de Razlog. Drumul București-Bansko este destul de ușor. Poți trece Podul Prieteniei pe la Ruse.

Distanța de la București până în Bansko este de aproximativ 546 km, iar călătoria durează aproximativ 7 ore, în funcție de trafic și condițiile de drum. De la Sofia, intri pe Autostrada A3 pentru aproximativ 100 de kilometri, până treci de Pokrovnik, după aceea, continui pe drumul E79, care urmează cursul râului Struma, iar la aproximativ 55 de kilometri de la autostradă, în apropiere de Simitli, virezi pe drumul național 19, care te va duce direct la Bansko.

Un zbor direct din București durează în mod normal aproximativ 1 – 1 h 15 minute. De acolo, transferul către Bansko durează aproximativ două ore, existând numeroase autobuze și servicii de transfer.

