Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în sud-estul Ucrainei, în urma unor atacuri rusești

Spitalele și alte locații critice din zonele afectate funcționau cu energie de rezervă, potrivit rapoartelor locale.

Echipele de urgență au lucrat toată noaptea pentru a restabili alimentarea cu energie electrică, apă și încălzire, care fusese, de asemenea, întreruptă.

„Ca urmare a atacului, regiunile Dnipropetrovsk și Zaporijia sunt aproape complet fără energie electrică”, a declarat ministerul, într-un comunicat publicat pe Telegram. „Infrastructura critică funcționează cu energie de rezervă”, a arătat sursa citată.

Reparații în regim de urgență și alimentare de rezervă

Viceprim-ministrul Oleksiy Kuleba a scris pe Telegram că reparațiile se desfășoară „intens” în Dnipropetrovsk, fiind asigurată în același timp siguranța echipelor de intervenție.

În Zaporijia, oficialii folosesc surse alternative de energie pentru a asigura aprovizionarea cu apă, a precizat el.

Atacurile rusești vizează de mult timp rețeaua energetică a Ucrainei și au devenit mai intense în ultimele luni.

Prim-ministrul Yulia Svyrydenko a declarat că ninsorile iminente și temperaturile care vor scădea peste noapte până la minus 20 de grade Celsius vor agrava probabil întreruperile de energie electrică și încălzire.

„Sistemul energetic al Ucrainei este atacat zilnic de inamic, iar lucrătorii din domeniul energetic lucrează în condiții extrem de dificile pentru a asigura populației lumină și căldură”, a scris Svyrydenko pe Telegram.

„Condițiile meteorologice în deteriorare pun o presiune suplimentară asupra infrastructurii critice”, a adăugat ea.

Transport afectat și avertismente pentru populație

Postul public de televiziune Suspilne a raportat întreruperi de curent în orașul Dnipro, unde metroul a încetat să mai funcționeze, precum și în alte părți ale regiunii. Autoritățile au prelungit vacanța școlară cu două zile.

Șeful consiliului regional din Dnipropetrovsk a declarat postului de televiziune că nu se știe când va fi restabilită alimentarea cu energie electrică.

Oleksandr Vilkul, șeful administrației militare din Krivoi Rog, orașul natal al președintelui Volodimir Zelenski, a declarat că situația este deosebit de dificilă în două districte, unde echipele lucrează pentru a restabili alimentarea cu energie electrică.

El a solicitat utilizarea generatoarelor ori de câte ori este posibil.

Căile Ferate Ucrainene au anunțat că trenurile din cele două regiuni, precum și sistemele de semnalizare, au fost comutate pe sisteme de rezervă, iar stațiile funcționează cu generatoare.

Guvernatorul regional din Zaporijia, Ivan Fedorov, a declarat că întreruperile de curent au făcut ca sirenele de raid aerian să nu mai poată fi auzite.

Fedorov a precizat că alimentarea cu energie electrică a fost restabilită la „instalațiile-cheie” și i-a rugat pe locuitori să nu utilizeze rețelele de telefonie mobilă, care funcționau în regim de urgență.

Ucraina depune eforturi pentru a restabili alimentarea cu energie electrică

Autorităţile ucrainene depuneau joi eforturi pentru a restabili cât mai rapid posibil alimentarea cu energie electrică, după ce atacuri ale Rusiei au provocat o pană de curent aproape totală în două regiuni din sud-estul Ucrainei, forţând infrastructura critică să se bazeze pe rezerve, potrivit Reuters.

Moscova şi-a intensificat atacurile asupra sistemului energetic al Ucrainei, în timp ce armata ucraineană face eforturi să ţină piept avansului rusesc pe câmpul de luptă, iar Kievul se confruntă cu presiuni din partea SUA pentru a încheia un acord de pace.

Viceprim-ministrul ucrainean Oleksi Kuleba a declarat că lucrările de reparaţii erau joi în curs de desfăşurare pentru restabilirea furnizării de agent termic şi apă pentru peste 1 milion de consumatori din regiunea industrializată Dnipropetrovsk.

