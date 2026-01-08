Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în sud-estul Ucrainei, în urma unor atacuri rusești

Stiri externe
08-01-2026 | 13:59
×
Codul embed a fost copiat

Spitalele și alte locații critice din zonele afectate funcționau cu energie de rezervă, potrivit rapoartelor locale.

autor
Știrile PRO TV

Echipele de urgență au lucrat toată noaptea pentru a restabili alimentarea cu energie electrică, apă și încălzire, care fusese, de asemenea, întreruptă.

„Ca urmare a atacului, regiunile Dnipropetrovsk și Zaporijia sunt aproape complet fără energie electrică”, a declarat ministerul, într-un comunicat publicat pe Telegram. „Infrastructura critică funcționează cu energie de rezervă”, a arătat sursa citată.

Reparații în regim de urgență și alimentare de rezervă

Viceprim-ministrul Oleksiy Kuleba a scris pe Telegram că reparațiile se desfășoară „intens” în Dnipropetrovsk, fiind asigurată în același timp siguranța echipelor de intervenție.

În Zaporijia, oficialii folosesc surse alternative de energie pentru a asigura aprovizionarea cu apă, a precizat el.

Citește și
Emmanuel Macron
Macron convoacă şefii de partide pentru a discuta despre garanţiile de securitate pentru Ucraina în cazul unui armistiţiu

Atacurile rusești vizează de mult timp rețeaua energetică a Ucrainei și au devenit mai intense în ultimele luni.

Prim-ministrul Yulia Svyrydenko a declarat că ninsorile iminente și temperaturile care vor scădea peste noapte până la minus 20 de grade Celsius vor agrava probabil întreruperile de energie electrică și încălzire.

„Sistemul energetic al Ucrainei este atacat zilnic de inamic, iar lucrătorii din domeniul energetic lucrează în condiții extrem de dificile pentru a asigura populației lumină și căldură”, a scris Svyrydenko pe Telegram.

„Condițiile meteorologice în deteriorare pun o presiune suplimentară asupra infrastructurii critice”, a adăugat ea.

Transport afectat și avertismente pentru populație

Postul public de televiziune Suspilne a raportat întreruperi de curent în orașul Dnipro, unde metroul a încetat să mai funcționeze, precum și în alte părți ale regiunii. Autoritățile au prelungit vacanța școlară cu două zile.

Șeful consiliului regional din Dnipropetrovsk a declarat postului de televiziune că nu se știe când va fi restabilită alimentarea cu energie electrică.

Oleksandr Vilkul, șeful administrației militare din Krivoi Rog, orașul natal al președintelui Volodimir Zelenski, a declarat că situația este deosebit de dificilă în două districte, unde echipele lucrează pentru a restabili alimentarea cu energie electrică.

El a solicitat utilizarea generatoarelor ori de câte ori este posibil.

Căile Ferate Ucrainene au anunțat că trenurile din cele două regiuni, precum și sistemele de semnalizare, au fost comutate pe sisteme de rezervă, iar stațiile funcționează cu generatoare.

Guvernatorul regional din Zaporijia, Ivan Fedorov, a declarat că întreruperile de curent au făcut ca sirenele de raid aerian să nu mai poată fi auzite.

Fedorov a precizat că alimentarea cu energie electrică a fost restabilită la „instalațiile-cheie” și i-a rugat pe locuitori să nu utilizeze rețelele de telefonie mobilă, care funcționau în regim de urgență.

Ucraina depune eforturi pentru a restabili alimentarea cu energie electrică

Autorităţile ucrainene depuneau joi eforturi pentru a restabili cât mai rapid posibil alimentarea cu energie electrică, după ce atacuri ale Rusiei au provocat o pană de curent aproape totală în două regiuni din sud-estul Ucrainei, forţând infrastructura critică să se bazeze pe rezerve, potrivit Reuters.

Moscova şi-a intensificat atacurile asupra sistemului energetic al Ucrainei, în timp ce armata ucraineană face eforturi să ţină piept avansului rusesc pe câmpul de luptă, iar Kievul se confruntă cu presiuni din partea SUA pentru a încheia un acord de pace.

Viceprim-ministrul ucrainean Oleksi Kuleba a declarat că lucrările de reparaţii erau joi în curs de desfăşurare pentru restabilirea furnizării de agent termic şi apă pentru peste 1 milion de consumatori din regiunea industrializată Dnipropetrovsk.

De ce este importantă Groenlanda pentru SUA. Este locul ideal pentru scuturi antirachete, dar este și bogată

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, energie electrica, atacuri,

Dată publicare: 08-01-2026 13:23

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
Citește și...
Ucraina cere o accelerare a aderării sale la Uniunea Europeană, la preluarea preşedinţiei UE de către Cipru
Stiri externe
Ucraina cere o accelerare a aderării sale la Uniunea Europeană, la preluarea preşedinţiei UE de către Cipru

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut aliaţilor săi să ofere Ucrainei garanţii de securitate puternice împotriva unui nou atac rus, progrese în negocierile de aderare al Uniunea European şi o înăsprire a sancţiunilor impuse Moscovei.

Macron convoacă şefii de partide pentru a discuta despre garanţiile de securitate pentru Ucraina în cazul unui armistiţiu
Stiri externe
Macron convoacă şefii de partide pentru a discuta despre garanţiile de securitate pentru Ucraina în cazul unui armistiţiu

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, va convoca joi liderii partidelor politice pentru a le prezenta garanţiile de securitate oferite Kievului, inclusiv posibilitatea ca Franţa să trimită mii de militari în Ucraina, în cazul unui armistiţiu cu Rusia.

Cele două mari necunoscute după ce SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro. Cantitatea de petrol pe care ar putea să o obțină
Stiri actuale
Cele două mari necunoscute după ce SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro. Cantitatea de petrol pe care ar putea să o obțină

„Vom fi întotdeauna alături de NATO, chiar dacă statele alianței nu vor fi alături de noi” - a transmis, sfidător, Donald Trump pe rețeaua lui de comunicare. Președintele american a afirmat că, fără el, „Rusia ar fi avut toată Ucraina chiar acum".

Recomandări
Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise
Stiri actuale
Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise

Ninsorile au lovit România în timpul nopții, iar tabloul este unul de coșmar: drumuri blocate, sute de oameni fără curent electric și cursuri suspendate în mai multe județe.

HARTA care arată clar de ce este importantă Groenlanda pentru SUA: locul ideal pentru scuturi antirachete, dar este și bogată
Stiri Economice
HARTA care arată clar de ce este importantă Groenlanda pentru SUA: locul ideal pentru scuturi antirachete, dar este și bogată

Capturarea lui Nicolas Maduro de către trupele speciale americane, chiar din locuința sa din Venezuela, a demonstrat că președintele SUA, Donald Trump, trebuie luat în serios când lansează amenințări.

Rusia avertizează: Vom considera orice prezenţă militară a Occidentului în Ucraina drept o ţintă militară legitimă
Stiri externe
Rusia avertizează: Vom considera orice prezenţă militară a Occidentului în Ucraina drept o ţintă militară legitimă

Rusia avertizează că va considera orice prezență militară a statelor occidentale în Ucraina drept o „țintă legitimă” pentru forțele sale armate, după ce europenii au anunțat intenția de a desfășura mii de militari în această țară după război.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 08 Ianuarie 2026

03:33:08

Alt Text!
La Măruță
7 Ianuarie 2026

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59