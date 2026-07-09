Datele arată că biletele de avion sunt, în medie, cu aproape 19% mai scumpe decât anul trecut, iar tarifele hotelurilor au crescut cu aproximativ 9,5%.

Grecia rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor. Potrivit datelor citate de Finax, anul trecut aproape 1,5 milioane de turiști români au vizitat această țară prin intermediul agențiilor de turism, în timp ce mulți alții au călătorit pe cont propriu.

Conform analizei, inflația anuală din Grecia este de aproximativ 5,2%, însă serviciile folosite cel mai frecvent de turiști s-au scumpit peste acest nivel. Prețurile restaurantelor și unităților de tip fast-food au crescut cu 8,5%, iar pachetele turistice cu aproape 6%. În schimb, alimentele și băuturile nealcoolice din magazine s-au scumpit cu aproximativ 3,5%.

Potrivit estimărilor companiei, o cină pentru două persoane într-o tavernă dintr-o zonă turistică costă, în medie, în jur de 50 de euro, iar în Atena aproximativ 60 de euro. O porție de pește sau fructe de mare ajunge la 25-30 de euro, o bere costă între 4,5 și 5 euro, iar o cafea între 3 și 5 euro.

Experții de la Finax recomandă evitarea celor mai expuse capcane turistice și urmărirea localnicilor atunci când caută restaurante. "Regula de bază pentru prețuri mai bune este să ieși de pe promenade principalele, să eviți restaurantele cu vedere la mare și să cauți taverne sau restaurante ascunse cu mâncare stradală locală unde merg localnicii. Poți economisi mult și, de multe ori, poți obține mâncare mult mai autentică și gustoasă", este recomandarea lui Raul Putilean, Market Expansion Partner al Finax România.

Cât s-au scumpit în medie biletele de avion

Finax arată că prețurile biletelor de avion au crescut cu aproximativ 19% față de anul trecut, însă costurile pot varia în funcție de aeroportul de plecare și perioada aleasă.

Potrivit companiei, zborurile directe din București către Atena sunt, în general, mai ieftine decât cele din Cluj-Napoca sau Timișoara. Totodată, luna august rămâne cea mai scumpă pentru călătorii, în timp ce în septembrie tarifele sunt, de regulă, mai mici.

În ceea ce privește transportul local, reprezentanții Finax recomandă utilizarea transportului public în locul taxiurilor. De exemplu, un bilet pentru transportul public din Atena costă aproximativ 1,2 euro, în timp ce transferul de la aeroport spre centrul orașului costă între 5,5 și 9 euro.

Închirierea mașinilor și feriboturile, printre cele mai costisitoare servicii

Analiza mai arată că prețurile carburanților au crescut semnificativ în Grecia, ceea ce influențează și costul închirierii unei mașini. Pentru un autoturism economic, închiriat timp de patru zile, turiștii pot plăti între 150 și 220 de euro, la care se pot adăuga taxe suplimentare pentru transmisie automată, asigurări sau returnarea vehiculului într-o altă locație.

Și transportul cu feribotul poate ridica semnificativ costul vacanței. Potrivit Finax, o călătorie între Atena și Santorini costă aproximativ 47 de euro de persoană, iar transportul unui autoturism poate adăuga încă aproximativ 110 euro la factura finală.

Compania recomandă turiștilor să planifice din timp vacanțele și să evite finanțarea acestora prin credite sau carduri de credit, în contextul în care costurile concediilor au crescut în ultimii ani.

"Cel mai prost suvenir financiar pe care îl poți aduce din vacanță este să plătești un împrumut sau un card de credit descoperit. Odihna de vară nu ar trebui plătită cu bani împrumutați. Dacă vrem ca vacanța noastră să nu ne distrugă financiar, cheia este să ne gândim la asta dinainte. Investind regulat sume mai mici pe parcursul anului, putem construi o amortizare suficientă pentru cheltuielile de vară", a concluzionat Putilean.